Inflazione, minime e scalone Fornero: arriva l’autunno caldo delle pensioni

Subito dopo il caro bollette e il rischio di razionamento energetico è uno dei temi che dominano la campagna elettorale. Quello delle pensioni, del resto, è notoriamente una sorta di cantiere permanente. Che però ora deve fare i conti anche con un pericoloso incrocio di scadenze, compreso l’appuntamento del 25 settembre per le elezioni anticipate, fissato appena sei giorni prima del 1° ottobre. Data in cui i pensionati con assegni non superiori a 2.692 euro lordi vedranno comparire sul cedolino la rivalutazione straordinaria del 2%, prevista dal decreto Aiuti bis anche per i successivi due mesi e comprensiva della tredicesima. Si tratta di un “mini-acconto” dell'adeguamento, previsto a gennaio 2023, dei trattamenti all'inflazione 2022, che sta continuando senza freni la sua corsa e che rischia di minare il già sofferente bilancio previdenziale.

E sempre a gennaio, in assenza di provvedimenti d’urgenza, per i requisiti di pensionamento scatterebbe il ritorno alla legge Fornero in versione integrale per effetto della conclusione a fine dicembre dell'esperienza annuale di Quota 102. I partiti stanno promettendo varie forme di flessibilità in uscita, ma il tempo stringe e le risorse disponibili sono scarse. Con il risultato di rendere qualcosa di più di un semplice fantasma il cosiddetto scalone tra i 64 anni della soglia anagrafica minima di Quota 102 e i 67 anni del requisito per il trattamento di vecchiaia.

Nel frattempo, a novembre quando il nuovo governo dovrebbe cominciare a diventare operativo, tutti i pensionati beneficeranno dell’operazione di conguaglio della rivalutazione dello 0,2% dello scorso anno, visto che l'inflazione 2021 è risultata dell'1,9% anziché dell'1,7% provvisoriamente liquidato dall'Inps. Tutti gli assegni diventeranno quindi leggermente più pesanti, compresi gli oltre 5 milioni che risultano sotto i mille euro mensili. Un limite minimo, quest'ultimo, che, secondo molte forze politiche, dovrebbe essere garantito a tutti i pensionati. Ma questa operazione costerebbe, a seconda della gradualità, dai 10 ai 30 miliardi.



La mina inflazione sui conti pensionistici

La Ragioneria generale dello Stato nelle scorse settimane ha stimato in un +0,7% del Pil l’incremento della spesa pensionistica per il prossimo anno. Una crescita alimentata prevalentemente dalla corsa dell'inflazione. Che continua a impennarsi e che potrebbe costringere il ministero dell’Economia già a settembre ad aggiornare al rialzo questa previsione. In ogni caso il prossimo governo con la legge di bilancio, che a causa delle elezioni anticipate dovrà essere definita di corsa e arriverà quasi in extremis per evitare l'esercizio provvisorio, dovrà recuperare come minimo dai 6 agli 8 miliardi per garantire a gennaio la piena indicizzazione dei trattamenti. Una dote non trascurabile che si aggiungerà alle risorse già stanziate con il decreto Aiuti bis per anticipare a ottobre un 2% di rivalutazione.

L’anticipo delle rivalutazioni a ottobre

Come previsto dal decreto Aiuti bis, a ottobre i pensionati con assegni attualmente non superiori a 2.692 euro lordi al mese riceveranno una rivalutazione straordinaria del 2% valida per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre (comprensiva della tredicesima), in forma di sostanziale anticipo dell'adeguamento dei trattamenti all'andamento dell'inflazione nel 2022 in calendario a gennaio. L’aumento effettivo dell'importo per le pensioni comprese tra 2mila e 2.692 euro dovrebbe oscillare tra i 40 e i 50 euro. Sempre per effetto del Dl Aiuti bis, a novembre tutti i pensionati beneficeranno del conguaglio della rivalutazione dello 0,2% del 2021, visto che lo scorso anno l'inflazione definitiva è risultata più elevata (1,9%) di quella garantita con gli adeguamenti del gennaio scorso (1,7%).