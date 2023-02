Ue-20: a gennaio inflazione in calo all’8,5%. E in Italia scende al +10,1% su anno (da +11,6%)

L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, sale a gennaio da +5,8% del mese precedente a +6,0%, mentre quella al netto dei soli beni energetici rimane stabile a +6,2%.

Inflazione acquisita per il 2023 a +5,3%

L’inflazione acquisita per il 2023 (ovvero la crescita media che si avrebbe se i prezzi rimanessero stabili nella restante parte dell’anno) è pari a +5,3% per l’indice generale. Lo calcola l’Istat, diffondendo le stime preliminari sui prezzi al consumo a gennaio.

Prezzi, nel paniere entrano massaggi e riparazione smartphone

Cambia intanto il paniere Istat dei prezzi al consumo per il calcolo dell’inflazione. Quest’anno entrano, tra i prodotti rappresentativi dell’evoluzione dei consumi delle famiglie e delle novità normative, la visita medica sportiva (libero professionista), la riparazione smartphone e le apparecchiature audio intelligenti. Tra i prodotti che rappresentano consumi consolidati, entrano il tonno di pescata e i rombi di allevamento, il deambulatore, il massaggio estetico. Nel paniere per il calcolo dell’inflazione Nic (per l’intera collettività nazionale) e Foi (per le famiglie di operai e impiegati) 1.885 i prodotti elementari (1.772 nel 2022).

Dentro nuovi prodotti biologici

Tra i prodotti entrati per migliorare la rappresentatività del paniere sono da segnalare:arance biologiche, mandarini biologici, limoni biologici, banane biologiche, mele biologiche, pere biologiche, pesche biologiche, kiwi biologici, per rappresentare la gamma biologica degli analoghi prodotti non biologici già presenti nel paniere nella sottoclasse Frutta fresca o refrigerata.



Ogni anno, l'Istat rivede l'elenco dei prodotti che compongono il paniere di riferimento per la rilevazione dei prezzi al consumo, aggiornando contestualmente le tecniche d'indagine e i pesi con i quali i diversi prodotti contribuiscono alla misura dell'inflazione. I prodotti che così entrano nel paniere 2023 sono quelli che rappresentano l’evoluzione dei consumi delle famiglie.