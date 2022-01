Inflazione: pere, pasta e pesce al top del caro prezzi nell’alimentare

Per le semine di grano per pasta e pane gli agricoltori – continua Coldiretti – sono stati costretti ad affrontare aumenti dei prezzi fino al 50% per il gasolio necessario per le lavorazioni dei terreni, senza dimenticare che l'impennata del costo del gas, utilizzato nel processo di produzione dei fertilizzanti, ha fatto schizzare verso l'alto i prezzi dei concimi, con l'urea passata da 350 euro a 850 euro a tonnellata (+143%).

E i rincari non sono destinati a fermarsi qui, da il perdurare degli aumenti di costi energetici e materie prime. Per la pasta ad esempio già si prevedono aumenti fino al 38%.

L'aumento dei costi – continua la Coldiretti – riguarda anche l'alimentazione del bestiame, il riscaldamento delle serre per ortaggi e fiori «che molti sono stati costretti a spegnere mettendo a rischio il futuro di alcune delle produzioni più tipiche del florovivaismo nazionale come tra gli altri il ciclamino, il lilium o il ranuncolo». Più alti i prezzi poi anche per gli imballaggi e la logistica. Mentre per i pescatori il problema è soprattutto il caro-gasolio.

«Per affrontare la nuova emergenza e difendere la sovranità alimentare abbiamo elaborato e proposto progetti concreti immediatamente cantierabili nel Pnrr per favorire una decisa svolta verso la rivoluzione verde, la transizione ecologica e il digital», afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel ricordare che «digitalizzazione delle aree rurali, recupero terreni abbandonati, foreste urbane per mitigare l'inquinamento in città, invasi nelle aree interne per risparmiare l'acqua, chimica verde e bioenergie per contrastare i cambiamenti climatici ed interventi specifici nei settori deficitari dai cereali all'allevamento, dalla quarta gamma fino all'olio di oliva sono alcuni esempi di questi piani strategici elaborati dalla Coldiretti insieme a Filiera Italia nell'ambito del Pnrr».