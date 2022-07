Inflazione, prezzi caldi anche per le vacanze. Aumenti dal 5 al 104%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un italiano su due va in vacanza, mettendo mano al portafoglio più che in passato. Secondo le ultime stime di Demoskopika, infatti, quasi 30 milioni di connazionali non rinunciano a trascorrere al mare o in montagna un periodo di ferie. Di questi nove su dieci restano nel paese. Ma a che prezzo? Dopo il caro-bollette, il caro-spesa, possiamo anche parlare di caro-vacanza? Dal soggiorno, agli spostamenti fino ai servizi , il Sole 24 Ore ha incrociato più fonti che convergono tutte su un dato: da un minimo del +5% per le polizze viaggio a un massimo del +104% per l'energia, quest'anno l'esborso sarà ben maggiore dell'estate 2021.

Un trend che, peraltro, conferma quanto nei giorni scorsi ha registrato l'Osservatorio nazionale di Federconsumatori, che ha ipotizzato una simulazione su una situazione “tipo”. Secondo l'associazione «per un nucleo familiare composto da due adulti e due minori, il costo complessivo per una vacanza di sette giorni in una località balneare è di 4.849,52 euro (con un aumento del +16,8% rispetto al 2021), mentre la spesa per un soggiorno della stessa durata in montagna è di 4.128,04 euro (con un aumento più contenuto rispetto alla vacanza al mare, ma comunque notevole, pari al 7,8%). In crescita del 5,6% anche il costo per una vacanza in crociera».

Viaggi e trasferimenti, in calo solo il treno

Proviamo a quantificare gli incrementi. Partiamo dal viaggio: secondo la simulazione fatta da Facile.it per il Sole 24 ore del Lunedì, per un viaggio Torino-Lecce (1.150 km) in auto, la spesa per il carburante ammonta a 242 euro se benzina, 245 se diesel. Un aumento del 24,2% rispetto al 2021, quando si sarebbe pagato, rispettivamente, 41 e 55 euro in meno.

A soffrire di più i rincari sarà chi sceglierà di spostarsi in aereo: secondo i dati Istat, a giugno 2022 il prezzo dei voli è aumentato del 90,4% rispetto allo stesso mese del 2021. Cresce, seppur in modo più contenuto, anche il costo del trasporto marittimo: +18,7%. L'unica voce a diminuire è quella del trasporto su rotaia: rispetto all’anno scorso, la spesa per i treni è calata del 9,9 per cento.

Affitti brevi +1,5% a livello nazionale

Una volta giunti a destinazione, qualunque sarà stata la scelta, molto dipenderà dal tipo di soggiorno. Ovvero, casa o albergo? Nel caso si decidesse di affittare una casa, i costi ovviamente variano da località e tipologia di alloggio. Per un bilocale si passa facilmente dai 550 euro a settimana in costiera Cilentana, ai 3.200 euro a Capri (che si conferma la meta più costosa anche per trilocali e villette, rispettivamente 3.800 e 4.950 euro a settimana). I dati sono quelli di Scenari Immobiliari, e mostrano un aumento dei prezzi degli affitti brevi dell’1,5% a livello nazionale.