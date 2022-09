Inflazione record: ecco perché la Bce è pronta ad alzare i tassi di 75 punti base

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L’inflazione al record 9,1% di media in agosto, ma a due cifre in troppi Stati nell’area dell’euro compreso un 10% previsto dalla Bundesbank in Germania. L’annuncio del taglio a tempo indefinito del gas russo, che aumenta la pressione all’insù dei prezzi energetici e di misure fiscali forti ma rafforza anche la probabilità e la gravità della recessione nei Paesi più dipendenti dall’energia di Mosca, esercitando pressioni al ribasso sull’inflazione. L’euro ai minimi da 20 anni, che importa inflazione...