Inflazione, salari, nuovi sindacati: ecco perché negli Usa è il momento dei grandi scioperi

Perché gli scioperi sono così in aumento a livello nazionale? Cosa sta succedendo?

Professor McCartin: E’ un fenomeno dovuto a fattori sia a lungo termine che a breve termine. Per quanto riguarda i fattori a breve termine, mi riferisco soprattutto agli effetti della pandemia. Molti dipendenti hanno visto le loro aziende ottenere utili altissimi, ma questo per loro non si è tradotto in un aumento di stipendio. Nel complesso, la pandemia ha portato le persone a rivalutare il rapporto con il lavoro, e ha iniziato a emergere una crescente insoddisfazione. Un altro fattore a breve termine è l’inflazione in crescita.

Poi c’è una tendenza a lungo termine che è responsabile del cambiamento di opinione sui sindacati negli Stati Uniti (dalla metà degli anni ‘60, il sostegno pubblico al movimento operaio non mai è stato così forte come adesso). Questo è dovuto in parte a una tendenza che risale almeno alla Grande Recessione negli Stati Uniti, nel 2008 e nel 2009, quando si riscontra una crescente disuguaglianza. C’è stata austerità per molti lavoratori del settore pubblico e anche del settore privato, e c’è stato anche l’inizio del crollo di quello che potrebbe essere definito il consenso neoliberista. L’era definita da figure come Ronald Reagan e Margaret Thatcher ha iniziato a sgretolarsi all’indomani della Grande Recessione. Questo crollo in un certo senso è stato un crollo della fiducia che il libero mercato lasciato a se stesso si potesse prendere cura delle persone.

Benjamin Sachs, professore di Harvard ed esperto di diritto del lavoro e rapporti di lavoro.

Professor Sachs: Non ho mai visto niente di simile in vita mia. Questo è davvero un momento straordinario nella storia delle relazioni industriali degli Stati Uniti. Stiamo assistendo alla formazione di nuovi sindacati in aziende che gli americani pensavano non si sarebbero mai sindacalizzate: Amazon, Starbucks, Trader Joe’s e Apple. Il fenomeno si sta verificando anche tra i giovani: studenti, lavoratori universitari, giovani medici etc. stanno organizzando sindacati.

Che percezione si ha oggi dei sindacati?