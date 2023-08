Inflazione, Schnabel (Bce): non possiamo prevedere picco tassi e durata stretta

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Dopo oltre un anno di significativa stretta monetaria, l’outlook dell'area euro rimane altamente incerto. L'attività si è visibilmente attenuata e gli indicatori previsionali segnalano una debolezza futura sebbene rimangano importanti sacche di resilienza, soprattutto nel mercato del lavoro». Lo ha detto Isabel Schnabel, membro del Consiglio direttivo Bce, inaugurando i lavori di una conferenza sulle dinamiche dell’inflazione organizzata a Francoforte dalla Banca centrale europea e dalla Fed di Cleveland.

In questo contesto di incertezza, ha aggiunto Schnabel, la Bce nel corso delle prossime riunioni valuterà attentamente i rischi sia al ribasso che al rialzo per le dinamiche di inflazione. «Se dovessimo ritenere che l’orientamento della politica non è in linea con un ritorno tempestivo dell’inflazione al nostro obiettivo del 2%, questo renderebbe giustificato un ulteriore aumento dei tassi di interesse. In un contesto di mercati del lavoro vicini alla piena occupazione e venti inflazionistici strutturali, ciò assicurerebbe anche contro il persistente rischio elevato che l’inflazione rimanga sopra il nostro obiettivo per troppo tempo. Al contrario, se la nostra valutazione della trasmissione della politica monetaria suggerisse che il ritmo della disinflazione sta procedendo come desiderato, potremmo permetterci di attendere fino alla nostra prossima riunione per raccogliere ulteriori prove su come la frenata della domanda aggregata si rifletterà nel tempo su prezzi e salari».

«In base a questo approccio dipendente dai dati - ha aggiunto Schnabel - non possiamo prevedere quale sarà il tasso massimo né per quanto tempo i tassi dovranno essere mantenuti a livelli restrittivi. Non possiamo neanche impegnarci in azioni future, il che significa che non possiamo scambiare la necessità di ulteriori restrizioni della politica monetaria oggi con la promessa di mantenere i tassi a un certo livello più a lungo».