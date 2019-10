Inflazione di settembre al +0,8%, si complica il compito della Bce di Riccardo Sorrentino

Si complica il compito della Bce. L’inflazione di settembre di Eurolandia, nella lettura definitiva , è risultata ancora più bassa del previsto: l’indice è aumentato dell’0,8% annuo, meno dello 0,9% annunciato a inizio mese nel dato flash. Ad agosto l’inflazione era stata pari all’un per cento. È il ritmo di crescita più basso da novembre 2016, quando l’Unione monetaria combatteva ancora con la lowflation e i rischi di deflazione.



Indici core in lieve aumento

I dettagli sono appena più rassicuranti. Molto ha inciso la flessione dei prezzi dell’energia, in calo dell’1,8%: l’indice core complessivo (escluso quindi energia, alimentari, tabacco e alcool) è aumentato dell’1%, dallo 0,9% di agosto, restando in linea con gli ultimi mesi; mentre l’indice core preferito dalla Bce (che esclude energia e alimentari non lavorati), è aumentato dell’1,2% annuo, dall’1,1% di agosto.

Si raffreddano i prezzi industriali

I prezzi dei beni industriali (escluso energia) sono aumentati però del solo 0,2%, un livello più basso rispetto allo 0,3% annunciato a inizio mese, e corrispondente al minimo da aprile; quelli dei servizi sono intanto cresciuti dell’1,5%, in lieve accelerazione rispetto a luglio e agosto (1,2% e 1,3% rispettivamente).

Fattori temporanei

È quindi, molto probabilmente, una frenata temporanea dei prezzi. Analogamente, ogni rialzo del costo dell’energia, dopo le flessioni degli ultimi due mesi, potrebbe far risalire rapidamente l’indice complessivo “mascherando” - attraverso quello che viene chiamato effetto base - la dinamica sottostante dell’inflazione, che secondo alcuni analisti potrebbe restare inchiodata a lungo intorno all’un per cento.



Il rischio di ri-ancoraggio

Per la Banca centrale europea la persistenza dell’inflazione a livelli così bassi è un problema. Il presidente Mario Draghi ha spiegato, nella conferenza stampa del 12 settembre, che il maggior timore ora è quello che le aspettative di inflazione di lungo periodo si ancorino a un livello compreso tra l’1% e l’1,5%, al di sotto quindi del desiderato 2%. Le aspettative di inflazione sono il principale fattore della dinamica dei prezzi - la dinamica dell’economia reale ha un effetto limitato, soprattutto in questa fase - e il compito della politica monetaria è, quindi, gestirle.