Inflazione, stima rivista al ribasso: a marzo -0,4% sul mese, +7,6% su anno

A spiegare il dato anche l'evoluzione dei prezzi dell'Energia che, dopo i marcati rialzi registrati nel 2022, segnano un rallentamento nel primo trimestre del 2023 che riguarda sia la parte regolamentata sia la parte non regolamentata. Questa dinamica ha avuto un maggiore impatto sull'inflazione delle famiglie con più bassi livelli di spesa, che sono solite destinare all'acquisto di tali prodotti una quota maggiore del loro bilancio (16,2%), rispetto a quello delle famiglie della quinta classe (7,4%).

L’inflazione acquisita per il 2023 rivista al 5%

Nelle stime definitive di marzo sull’inflazione l’Istat lima al ribasso anche il dato sull’inflazione acquisita per il 2023, rivisto a +5,0% per l’indice generale e a +4,0% per la componente di fondo. Era rispettivamente 5,1% e 4,1% nelle stime preliminari. Nel mese di marzo, l’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, resta stabile a +6,3%, così come quella al netto dei soli beni energetici, che si attesta a +6,4%. “Dopo la progressione che ha caratterizzato il 2022, l’inflazione di fondo si stabilizza al +6,3%”, commenta l’Istituto nazionale di statistica.

Il Codacons: la frenata è illusione ottica

Ma per le associazioni dei consumatori, il peso dell’inflazione sulle famiglie resta altissimo. «La frenata dell'inflazione registrata a marzo dall'Istat è purtroppo una illusione ottica dovuta al ribasso delle bollette di luce e gas, mentre i beni più acquistati dalle famiglie, dagli alimentari al carrello della spesa, continuano a crescere a ritmi vertiginosi» afferma il Codacons, commentando i dati diffusi oggi dall'Istat. «Il ribasso dell'inflazione è dovuto ancora una volta - spiega una nota - unicamente alla discesa delle tariffe di luce e gas sul mercato tutelato e su quello libero, ma per tutti gli altri prodotti siamo ancora in presenza di una emergenza prezzi, con il carrello della spesa che sale del 12,6% su anno – analizza il Codacons – l'inflazione al 7,6% equivale ad una maggiore spesa pari a +2.223 euro annui per la famiglia “tipo” che sale a +2.879 euro per un nucleo con due figli». Fortissime poi le differenze territoriali sul fronte dei prezzi al dettaglio.

La classifica delle città: a marzo l’aumento più cospicuo è a Genova

Il Codacons, sulla base dei dati provinciali diffusi oggi dall'Istat, ha elaborato la classifica delle città dove l'inflazione cresce di più a marzo, e le relative ricadute di spesa sulle famiglie in base ai consumi medi dei cittadini residenti. Genova la città dove l'inflazione cresce di più a marzo, con un tasso del 9,8%, fanalino di coda Potenza, dove i prezzi aumentano solo del 4,8% su base annua. A Bolzano e Milano le ricadute più pesanti, con la famiglia “tipo” che a causa dell'inflazione spende oltre 2.200 euro in più su base annua.