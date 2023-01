Assiom Forex: inflazione, tassi e recessione i rischi del 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Inflazione, aumento dei tassi, rischio recessione: priorità allo sviluppo economico per favorire il ritorno della fiducia sui mercati», è il titolo della tavola rotonda del 29° Congresso Assiom Forex, in programma a Milano il 4 febbraio alle 14.30 presso il Centro Congressi di MiCo - Fiera Milano, dopo il primo discorso dell’anno del Governatore della Banca D’Italia, Ignazio Visco, organizzata dall’agenzia economico finanziaria del Gruppo 24 ORE Il Sole 24 Ore Radiocor, e moderata dal direttore Fabio Tamburini.

La tavola rotonda

La tavola rotonda si apre con l'intervista del direttore del Sole 24 Ore a Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria, e sarà seguita da un dibattito a cui interverranno Giuseppe Castagna, Amministratore Delegato di Banco BPM, Veronica De Romanis, Docente di European Economics, Luiss Guido Carli e Stanford University (Florence), Donato Masciandaro, Professore Ordinario del Dipartimento di Economia dell’Università Bocconi, Alessandro Melzi d’Eril, Amministratore delegato Anima Holding, Massimo Mocio, Presidente Assiom Forex, Mario Nava, Direttore generale per il sostegno alle riforme strutturali Commissione Europea e Claudia Parzani, Presidente Borsa Italiana-Euronext.

Al centro del dibattito l'economia come motore della crescita in Italia, i timori finanziari all'orizzonte, le incertezze legate alle politiche monetarie delle banche centrali che rischiano di causare un hard landing in Europa, ma anche le innumerevoli risorse di cui è dotata la spina dorsale produttiva del nostro Paese.

Le iniziative del Gruppo 24 Ore

Molte le iniziative del Gruppo 24 ORE con Il Sole 24 Ore e l’agenzia finanziaria Radiocor dedicate all'incontro annuale più importante per la comunità finanziaria, già a partire da un dossier di avvicinamento all’appuntamento sul sito del Sole 24 Ore con videointerviste e approfondimenti a cura dell’agenzia Radiocor dedicati ai protagonisti del settore.

Sabato 4 febbraio, sempre su IlSole24Ore.com, verrà trasmessa la diretta streaming del tradizionale intervento del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, in programma al termine dei lavori del mattino, a cui seguirà, sempre in streaming, la diretta del la Tavola rotonda “Inflazione, aumento dei tassi, rischio recessione: priorità allo sviluppo economico per favorire il ritorno della fiducia sui mercati” organizzata da Radiocor alle 14.30.