Inflazione Usa temporanea o duratura? Dai chip alla politica fiscale i perché della fiammata

3' di lettura

Durerà o non durerà? Fenomeno transitorio o duraturo? Come tanti Amleto senza pace, sui mercati gli investitori continuano a girare intorno a questo dilemma. Senza trovare risposta. Né pace. La fiammata di inflazione in Usa (+4,2%) e in altre parti del mondo è temporanea oppure è destinata a durare? La domanda non è capziosa: dalla risposta dipenderà infatti il comportamento delle banche centrali e dunque il destino dei mercati.

Se l’inflazione fosse temporanea (come ripetono i banchieri centrali) ...