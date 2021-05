Inflazione Usa transitoria o strutturale? Dalle auto usate arriva un indizio per le Borse

3' di lettura

«Should I stay or should I go?». Se i mercati finanziari potessero dedicare una canzone al loro incubo peggiore (cioè l’inflazione), di certo il motivetto anni ’80 dei Clash sarebbe perfetto. Perché il destino dei mercati finanziari nei prossimi mesi e anni è strettamente legato a quanto la fiammata inflattiva sia destinata a restare o ad andarsene in fretta. Se infatti il balzo del costo della vita fosse transitorio, le banche centrali potrebbero mantenere i tassi a zero e politiche ultra-espansive...