Turismo, influencer e spot: Regioni alla "conquista" dei vacanzieri italiani

Influencer, campioni dello sport, comici, storytelling a colpi di film e spot azioni di comarketing e nuove identità visive. Regioni e comuni accelerano sul marketing territoriale nell’anno della staycation, le vacanze di prossimità diventate una necessità nella sciagurata stagione segnata dal Covid. D’altronde per più dell’80% degli italiani la vacanza sarà in Italia, al mare o in montagna, così come sempre la prossimità diventa la leva per far valicare il confine all’ambita pattuglia di turisti soprattutto tedeschi e francesi. Bellezza e sicurezza alimentano con costanza la chiave narrativa per sedurre per i turisti della porta accanto.

In Veneto, per esempio, il marchio The Land of Venice fa da cappello a un piano di marketing con una dote da 2,3 milioni di euro distribuito su tre ambiti di intervento: i canali tradizionali come giornali, radio e tv, i social e l’influencer marketing che coinvolge blogger, videomaker, content creator che veicoleranno, esperienze dirette vissute tra i vari tesori del Veneto, seguendo cinque percorsi tematici: Arte e cultura, Food and wine, Summer friends, Relax e Active. Tutti percorribili in un ambiente sicuro.



“In Liguria puoi” è invece il claim della maxicampagna pubblicitaria messa in piedi dalla Regione Liguria e dall’Agenzia di promozione turistica In Liguria con un budget di 800mila euro. Al centro dell’operazione una “Liguria bellissima”, in cui si può godere delle cose semplici, ovviamente in un luogo sicuro. Stampa, tv, radio e social in campo per attrarre i turisti italiani, ma anche per intercettare i flussi delle vicine aree di Nizza e Marsiglia, un mercato di riferimento per il territorio. La campagna sarà attiva fino alla fine di settembre 2020.

Che si tratti di mare, spazi aperti, montagne, cultura o enogastronomia, il Friuli Venezia Giulia vi aspetta “a braccia aperte”, come recita il messaggio della campagna pubblicitaria di PromoTurismo Fvg. Ogni area avrà una campagna dedicata a cui si abbina un Qr code, a cui si aggancerà un’offerta specifica presente sul portale di PromoTurismoFVG, per acquistare pacchetti ed esperienze da vivere sul territorio.

La Regione Emilia-Romagna, che tra le altre cose ha sigliato una sorta di partnership dell’Adriatico con Veneto e Friuli Venezia Giulia, ha messo sul piatto 2,7 milioni di euro per una campagna di promozione turistica incentrata su uno spot in onda in prime time sulle reti nazionali. Testimonial dello spot, il cui slogan è “La Romagna è il sorriso degli italiani”, il comico riccionese Paolo Cevoli. Il video di 20 secondi mostra il mare e l’entroterra, e tra le frasi del claim «Terre sicure come il nostro amore». Oltre alla campagna nazionale di Apt Servizi Emilia Romagna e Visit Romagna, è anche pianificata un’azione specifica per il mercato tedesco, con una dotazione di un milione di euro.