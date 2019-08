Influencer marketing: le regole per la trasparenza

Le fotografie degli sponsor



Il personaggio noto dovrà stare attento anche a non usare le fotografie prodotte dallo sponsor per scopi personali, come ad esempio per fare gli auguri di Natale ai propri follower. Ritoccarle per togliere il logo dello sponsor e poi pubblicarle sui social network, se non espressamente autorizzato dal contratto, può rappresentare una violazione della legge 633/1941 sul diritto d’autore. L’influencer può essere costretto dal tribunale a rimuovere le fotografie con la condanna di una penale per ogni giorno di ritardo (sentenza 8722 del Tribunale di Milano del 16 agosto 2017).

I banner su Youtube

Non sfuggono alle sentenze dei giudici neppure i frame sovraesposti ai video su Youtube e associati a volti noti. Era capitato che un noto ex calciatore si era visto pubblicare delle vecchie interviste su Youtube sulle quali apparivano e scomparivano dei messaggi pubblicitari legati a un concorso di una nota società di telefonia, la quale si era difesa in giudizio sostenendo di non poter scegliere la destinazione delle proprie pubblicità su Youtube. Il posizionamento di tali banner e messaggi sarebbe infatti indipendente dalla volontà di chi ne acquista lo spazio, potendo soltanto scegliere le macro aree di destinazione, come sport, tecnologia o giochi. La società Google Ireland Limited, concessionaria degli spazi resi disponibili su Youtube, si avvarrebbe di società terze per la gestione delle pubblicità poi distribuite con ordine quasi del tutto casuale. Per il giudice ciò non basta ad escludere la responsabilità della società committente, in base all’articolo 2049 del Codice civile.

Chi fa pubblicità su Youtube deve sempre esercitare, anche sulle società terze alle quali si affida, quel potere di controllo prescritto dalla legge. In caso contrario sarà tenuto a pagare i diritti per lo sfruttamento all’immagine quantificati in base ad ogni giorno di diffusione del video, al numero di visualizzazioni e in generale alla popolarità del personaggio. (Tribunale di Milano, sentenza 8018 del 29 giugno 2015).

Digital Chart

Dal 2016 influencer, vlogger, blogger e celebrity in generale devono rispettare anche precise regole di trasparenza dettate dalla Digital Chart, oggi parte integrante del codice di autodisciplina pubblicitaria.

In sostanza gli inserimenti pubblicitari nei post sui social network devono essere evidenziati tramite hashtag che ne rendano chiara la natura promozionale. I contenuti devono allora essere accompagnati da diciture come “Sponsored by”, “Brand” “Advertising”, anche in forma abbreviata. L’importante è che l’utente sappia che la scelta dell’outfit o del prodotto non è casuale, ma mossa da un preciso intento commerciale.