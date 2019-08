Influencer: regole e paletti per il marketing su web e social All'identikit di questa figura professionale è dedicata la Guida Rapida dell'Esperto Risponde “Influencer marketing – Trattamento dati e copyright” in edicola con Il Sole 24 Ore lunedì 12 agosto

“Influencer” è la nuova frontiera professionale – online e social - di chi opera nell'ambito della pubblicità. Un'attività nata da pochi anni e che potrebbe non sembrare un lavoro. E invece influencer non ci si improvvisa: a disciplinare questa neoprofessione ci sono in effetti regole rigide e precise che riguardano molteplici ambiti, dalla privacy al dovere di trasparenza, fino agli aspetti contrattuali e fiscali.

All'identikit di questa figura professionale è dedicata la Guida Rapida dell'Esperto Risponde “Influencer marketing – Trattamento dati e copyright” in edicola con Il Sole 24 Ore lunedì 12 agosto. Quattro pagine nelle quali viene messo a fuoco il campo d'azione dell'influencer, anche alla luce delle sentenze che, da qualche anno, stanno delineando i confini legali per chi ha deciso di capitalizzare la propria notorietà online promuovendo un marchio o un prodotto.

La Guida passa in rassegna la normativa da rispettare quando si pubblicano fotografie, video e hashtag, anche alla luce del Gdpr (Regolamento Ue sulla protezione dei dati).

Vengono poi descritte – anche attraverso un'intera pagina dedicata a domande e risposte - le procedure e i vincoli per chi decide di lanciare concorsi a premi, quiz, sondaggi e gare. La Guida Rapida, infine, spiega le condizioni per il via libera alla pubblicità di farmaci da banco sui social network, anche a seguito di un protocollo sottoscritto da ministero della Salute e Facebook.