Influencer virtuali e avatar sempre più realistici. I videogiochi prendono nuova vita

Nell’estate del 2009, Peter Molyneux, un geniale game designer di Lionhead Studios, presentò sul palco di Microsoft a Los Angeles “Project Milo”. Si trattava di un bambino virtuale, con un’età approssimativa di undici anni. Attraverso un dispositivo chiamato Kinect, collegato alla console Xbox 360, Milo era in grado di ascoltare e osservare, rispondendo e reagendo a ciò che accadeva fuori dallo schermo. Il suo creatore lo definì una sorta di intelligenza artificiale emotiva, segnando la prima volta che un videogioco comunicava in modo così diretto con il giocatore. Tuttavia, il progetto non fu completato, essendo troppo avanzato per le tecnologie dell’epoca.

Peter Molyneux demos Milo, the virtual boy

Venticinque anni dopo, all’inizio dell’era dell’intelligenza artificiale generativa, Nvidia ha presentato al Consumer Electronic Show di Las Vegas una serie di strumenti che promettono di generare migliaia, se non milioni, di personaggi simili a Milo. La società, fondata da Jensen Huang e con una capitalizzazione di oltre mille miliardi di dollari grazie al boom dell’AI, mira a dare vita e realismo ai personaggi non giocabili (NPC) nei videogiochi, e a generare avatar in grado di dialogare e interagire tramite intelligenza artificiale generativa.Una demo presentata già a maggio, realizzata in collaborazione con la startup Convai e utilizzando la suite Avatar Cloud Engine for Games (ACE for Games), mostra un dialogo naturale tra un giocatore e il proprietario di un locale di ramen. A differenza dei personaggi secondari tradizionali nei videogiochi, spesso legnosi e limitati nel dialogo, questi nuovi strumenti permettono agli sviluppatori di creare avatar con espressioni del volto guidate da fonti audio, riconoscimento vocale automatico e capacità di interazione in tempo reale, senza uno script rigido.

NVIDIA ACE Brings Digital Characters to Life with Generative AI ft. Convai

Resta da valutare il costo di integrazione di queste tecnologie sull’hardware, ovvero quanto consumerà un videogioco popolato di personaggi animati dall’AI. Tuttavia, l’intelligenza artificiale generativa promette di ridurre i costi di produzione e i tempi di prototipizzazione, automatizzando alcune funzioni.In occasione del CES 2024, Sony ha presentato un nuovo sistema per la creazione di contenuti spaziali, formato da un visore XR di alta qualità, mirando agli studi cinematografici e videoludici nella realizzazione di contenuti 3D di alta qualità.L’impressione è che proprio dall’industria del videogioco nasceranno i primi esperimenti in grado di coniugare intelligenza artificiale generativa e realtà virtuale. Il fenomeno attuale degli influencer virtuali è solo un indizio di ciò che sta emergendo nei laboratori del gaming.

C’è solo un problema. Star virtuali come Lil Miquela, Liam Nikuro o l’italiana Nefele non esistono. Esattamente come i personaggi mossi dal computer che troviamo nei videogiochi. Eppure sono “veri” per tante persone che potranno trovare in questi macchine conforto. Una nuova generazione di essere sintetici da compagnia, capaci di attraversare le piattaforme e migrare dai social ai videogame. Neppure un genio come Peter Molyneaux avrebbe potuto immaginare una eredità di questo tipo per il suo piccolo Milo.