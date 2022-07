Influencer virtuali, da Imma a Desy: ecco chi sono (e perché «battono» l’uomo)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli influencer hanno davvero i giorni contati o riusciranno a mantenere il presidio di un fortino social sempre più sotto assedio? In queste settimane l’interrogativo è rilanciato dai marketer di mezzo mondo. La notifica di sfratto degli spazi sovraffollati che monopolizzano l’attenzione dei consumatori connessi arriva da più parti. Sul banco degli imputati c’è il metaverso con i suoi mondi simulati e gli avatar personalizzati. Ma la responsabilità è anche dell’intelligenza artificiale con proposte digitali antropomorfiche sempre più evolute. E ancora c’è la crescita esponenziale delle dinamiche di gamification con protagonisti virtuali per fasce anagrafiche di utenti sempre più trasversali, non solo giovani smanettoni.

«Oggi con un influencer in carne e ossa non puoi controllare ogni dettaglio di ciò che quella persona farà, dirà, posterà. Invece con un influencer virtuale puoi creare una community più compatta e gestire la comunicazione. È come trovarsi a disposizione un apostolo che dialoga con i suoi follower sui temi per te rilevanti». Così ha affermato Takayuki Moriya, amministratore delegato di Aww. A questa agenzia – prima realtà asiatica impegnata nella creazione di influencer virtuali – si deve l’uso più sorprendente di queste figure simulate: l’impiego di squadre di agenti avatar per incoraggiare i follower a firmare petizioni. È successo con Imma, una loro creazione impegnata a dialogare con mezzo milione di follower. Obiettivo: promuovere l’adesione a campagne di sensibilizzazione su temi che vanno dall’inquinamento ambientale ai diritti della comunità LGBTQ+. Imma fa parte di una numerosa compagnia di giro di celebrità in pixel. «L’ascesa degli influencer virtuali», ha titolato New Scientist. «Queste nuove celebrità rappresentano una piccola parte di Internet, ma la loro influenza sta crescendo. Con la pandemia, con le restrizioni sugli spostamenti e con il maggiore controllo sulle spese, diverse aziende e organizzazioni si sono rivolte agli influencer virtuali per trovare un modo economico e creativo per interagire con il pubblico», ha scritto Tevi Kuch.

Campagne avatarizzate

Lo scorso anno l’Oms ha collaborato con l’influencer virtuale Knox Frost. Obiettivo: promuovere una campagna sull’emergenza sanitaria del Covid che ha raccolto oltre 250 milioni di dollari. Intanto la piattaforma Usa di influencer marketing HypeAuditor ha scoperto che questi influencer hanno un coinvolgimento tre volte superiore rispetto a quelli in carne e ossa, intercettando nel 32% dei casi un pubblico giovane e femminile. Non è un fenomeno nuovo: già nel 2018 Yoox ha lanciato il suo avatar Daisy con la campagna #DaisyLovesM, associando una modella reale all’identità digitale. Anche Prada, in partnership con L’Oréal, ha promosso Candy, musa virtuale che accompagna i clienti alla scoperta dell’omonima collezione di fragranze della griffe. Intanto pochi giorni fa, in occasione del Palio di Siena, l’azienda tech QuestIT ha creato l’avatar di Franco Masoni, commentatore della storica manifestazione. Il gemello virtuale ha risposto a domande di turisti ed appassionati dal sito Tiraccontoilpalio.it e da un totem nella loggia senese di piazza Indipendenza. «I virtual influencer rappresentano per molti brand l’occasione perfetta di accesso alle frontiere del marketing digitale. La scelta di affidarsi a influencer che diventano avatar, costruiti in 3D e dotati di AI, sta crescendo per via di una grafica evoluta, di una accresciuta capacità di comprensione e di una fluidità nella conversazione. Emergono nuove modalità di interazione nei metaversi che stanno delineando un rapido passaggio del mondo dell’influencer marketing verso rappresentazioni artificiali dalle apparenze perfettamente umane. Un fenomeno che punta a rivoluzionare interi settori in quanto capace di annullare i timori nell’interazione uomo-macchina, alimentando la fiducia verso l’interlocutore digitale per creare seguito e coinvolgimento», afferma Antonio Perfido, autore di “Conversation Designer”, edito da Franco Angeli.

Storytelling innovativi

Per i brand emergono nuove opportunità in questo mondo fluido che si sta avatarizzando. Un controllo sui contenuti che si lega ad una riduzione dei budget allocati. «Oggi un avatar consente di sfruttare il potenziale creativo ed empatico della comunicazione per raggiungere pubblici giovanili alla continua ricerca di intrattenimento. Queste figure sono totalmente governabili. Un aspetto che riduce il rischio di cadute di stile o di conflitti di interesse in cui possono incorrere i testimonial classici. La costante disponibilità all’interazione e la contemporanea presenza in più luoghi, a costi sensibilmente inferiori, spinge le aziende a prediligere gli ambasciatori virtuali», precisa Perfido. L’innovazione coinvolge dinamiche narrative e relazionali: in fondo questa comunicazione multimodale combina testi, suoni, dialoghi e spazi visivi per migliorare l’usabilità e il valore percepito dall’utente. «Un virtual influencer è dotato di una propria vita e storia. I punti centrali per la progettazione di queste identità spaziano da quella di genere alla personalità e fino a stile, abbigliamento e abilità di dialogare in modo coinvolgente. Nascono anche nuove professioni: il conversation designer è la figura che ha il compito di progettare l’esperienza dell’utente con le interfacce intelligenti di conversazione», conclude Perfido. Ancora una volta il mercato, nel segnare una discontinuità col passato, fa nascere nuove figure professionali da inserire negli organici di aziende e agenzie.

L’identikit di otto star virtuali

Serah Reikka

Serah Reikka è una giovane attrice dai capelli viola innamorata della lingua francese e dei gatti. Ma soprattutto è una figura che ha fatto la storia degli influencer virtuali perché è attiva sin dal 2014. Una, nessuna, centomila identità diverse. Perché Serah Reikka ama travestirsi da personaggi di fantasia e fotografarsi in questo modo sui social. «Cerco di sperimentare altri stili, a volte con successo e altre volte meno», ha dichiarato Reikka in un’intervista. Oggi le presenze create dall’AI e governate da algoritmi rilasciano persino dichiarazioni.