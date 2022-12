Influenza, con «il debito di immunità» si rischia la peggior ondata da 15 anni

Secondo la Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg) «la curva dell’epidemia influenzale si è elevata in maniera tale da far prevedere, se il trend si manterrà su questi livelli, il picco più alto degli ultimi 15 anni. E potrebbe essere raggiunto prima di Natale perché i valori sono molto cresciuti».

Le persone più sensibili sono i giovanissimi, di età pari o inferiore a 4 anni, e gli anziani, di età pari o superiore a 85 anni. Fortunatamente ad oggi non sembra essere particolarmente aggressiva in termini di possibili complicazioni e i sintomi chiave dell'influenza 2022-2023 sono gli stessi delle stagioni passate: febbre alta che compare improvvisamente, almeno un sintomo respiratorio (tosse, mal di gola, naso chiuso, …), almeno un sintomo sistemico (senso di ossa rotte, dolori muscolari, mal di testa) .

Sintomi che tendono in genere a sfumare nel giro di 5-7 giorni al massimo (poco di più nei bambini), mentre l'astenia e la tosse possono durare molto più a lungo. Il tempo d'incubazione, ossia il periodo che intercorre tra il contagio e le prime manifestazioni, è variabile da uno a quattro giorni.



I vaccini

Il modo migliore per prevenire l'infezione rimane il vaccino antinfluenzale, che non protegge però dai numerosi virus para-influenzali, responsabili delle numerosi sindromi da raffreddamento che si verificano durante l'inverno. In Italia è gratuito per le fasce di popolazione considerate a rischio, ad esempio: soggetti con 65 anni o più, pazienti a rischio per motivi di salute (per esempio per malattie croniche come diabete, malattie immunitarie, cardiovascolari, respiratorie, …), operatori sanitari a contatto diretto con pazienti a più alto rischio di acquisizione/trasmissione dell'infezione, donne in gravidanza (a prescindere dal trimestre). È inoltre consigliato nei bambini dai 6 mesi in avanti.



«Il vaccino antinfluenzale di quest’anno sembra essere “un’ottima corrispondenza” con i ceppi circolanti» ha detto, Rochelle Walensky, direttore dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. E anche se sappiamo che i vaccini antinfluenzali non sono perfetti in termini di prevenzione dell’infezione, sono efficaci nel prevenire le infezioni gravi. Non solo. Vaccinarsi può anche ridurre il tempo della malattia e un’influenza più breve e meno grave offre alle persone vaccinate un vantaggio contro il virus. Anche perchè l’influenza non è solo un disturbo respiratorio, ma può esacerbare condizioni mediche esistenti come le malattie cardiache. Uno studio del 2018 sul New England Journal of Medicine ha rilevato che il rischio di avere un infarto era sei volte superiore entro una settimana dall’influenza.