Informatica, l’italiana Datrix fa shopping negli Stati Uniti

L’italiana Datrix ha acquisito la statunitense Adapex, tech company che aiuta gli editori e, più in generale, i produttori di contenuti a massimizzare i ricavi da attività di data monetization, come si legge in una nota.

Il mercato globale della data monetization (inclusa quella pubblicitaria) nel 2020 ha raggiunto quota 170 miliardi di dollari, nel 2023 si stimano 371 miliardi grazie all’accelerazione digitale impressa dal Covid, alla crescita vertiginosa della quantità di dati disponibili (negli ultimi 2 anni i dati sono cresciuti del 100% anno su anno) e al rapido sviluppo dei sistemi di analisi e attivazione dati basati su Intelligenza Artificiale.

Datrix, tramite la neo costituita Datrix US, con questa operazione acquisisce il 100% della società americana e Debra Fleenor, Founder & President di Adapex, entra a far parte dell'Executive Management Team di Datrix.

Il network di Adapex annovera già oltre 700 siti, 400 milioni di visitatori unici mensili, oltre 20 miliardi di impression mensili. «L'entrata di Adapex nel nostro gruppo - dichiara il Ceo di Datrix Fabrizio Milano d’Aragona - rappresenta una tappa importante nella nostra strategia di espansione».