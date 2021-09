Informazione asimmetrica, contratti incompleti e gli agricoltori di Hume

7' di lettura

Scriveva Adam Smith nella sua “Ricchezza delle Nazioni” che «Chi offre ad un altro un affare di qualsiasi tipo, si propone di fare questo: dammi ciò che voglio, e avrai ciò che vuoi. Questo è il significato di ogni simile offerta; ed è in questo modo che otteniamo gli uni dagli altri la maggior parte di quei buoni uffici di cui abbiamo bisogno. Non è dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del fornaio che ci aspettiamo la nostra cena, ma dal rispetto che hanno per il loro interesse».

Questo passaggio, giustamente famoso, viene spesso citato per criticare l’antropologia smithiana apparentemente basata in maniera esclusiva sull’idea di autointeresse; in realtà quella stessa frase mette in luce un altro elemento fondamentale del pensiero economico moderno: la mano invisibile del mercato funziona bene solo se gli scambi sono simultanei. Il mutuo vantaggio promesso da Smith si materializza in modo quasi automatico solo se tra il momento in cui io ti cedo quello che tu vuoi e tu mi cedi quello che io voglio, non passa che un istante. Ogni qualvolta, infatti, le due prestazioni, dare e avere, si distanziano tra loro nel tempo, allora sorgono dei problemi e uno scambio differito diventa sempre uno scambio incerto.

L’aveva compreso bene David Hume, amico e maestro di Adam Smith. Hume descrive una situazione di questo tipo nel suo “Trattato sulla Natura Umana” facendo ricorso alla storia dei due agricoltori: «Il tuo grano è maturo oggi, il mio lo sarà domani. Sarebbe utile per entrambi se oggi io lavorassi per te e tu domani dessi una mano a me. Ma io non provo nessun particolare sentimento di benevolenza nei tuoi confronti e so che neppure tu lo provi per me. Perciò io oggi non lavorerò per te perché non ho alcuna garanzia che domani tu mostrerai gratitudine nei miei confronti. Così ti lascio lavorare da solo oggi e tu ti comporterai allo stesso modo domani. Ma il maltempo sopravviene e così entrambi finiamo per perdere i nostri raccolti per mancanza di fiducia reciproca e di una garanzia».

Contrariamente a quanto affermava Smith, qui vediamo che non basta il ricorso al self-interest affinché lo scambio abbia luogo; occorrerebbe la “benevolenza” o, meglio, la fiducia reciproca. Lo ha ribadito più di recente il premio Nobel Kenneth Arrow: «Le imprese collettive di qualsiasi tipo esse siano [...] diventano difficili o impossibili, non solo perché A può tradire B, ma anche perché seppure B voglia fidarsi di A, egli sa quanto improbabile sarà che A si fidi di lui. Ed è chiaro che questa mancanza di coscienza sociale rappresenta, di fatto, una perdita economica, intesa in senso molto concreto».

Ed ecco perché, continua sempre Arrow: «La fiducia possiede un alto valore pragmatico. La fiducia è il lubrificante del sistema sociale [...] Il fatto di potersi fidare risparmia una enorme quantità di problemi [...] La fiducia, così come altri simili valori, incrementano l’efficienza del sistema, creano le condizioni per una maggiore produzione di beni o di qualsiasi altra entità». Ma la fiducia è un bene scarso, si sa. Quando, centinaia di migliaia di anni fa, vivevamo in piccoli gruppi formati per lo più da soggetti geneticamente imparentati, la cooperazione si fondava sull’affidabilità delle promesse, a sua volta garantita dal vincolo di sangue. Con la crescita dimensionale delle formazioni umane, l’allentamento dei legami di parentela e la complessità che ne è derivata hanno reso necessario trovare altri strumenti formali per vincolare gli individui alle loro promesse.