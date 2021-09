Informazione, motivazione e la strana “Ipotesi di Hayek”

È facile riconoscere che delle strade libere dal traffico sono preferibili a strade congestionate. Ma sapere questo non è sufficiente a spingere gli automobilisti ad utilizzare i mezzi pubblici o il car-pooling. Il ricorso agli incentivi, allora, si rivela indispensabile affinché ogni singolo agente prenda in considerazione non solo il proprio benessere ma anche il benessere della collettività.

L’economia dell’informazione, la teoria dei contratti, i modelli principale-agente, si occupano di cercare soluzioni a problemi di questo tipo, dove, a causa della diseguale distribuzione delle informazioni e dei potenziali conflitti di interesse, gli obiettivi individuali e quelli sociali divergono.

Casi nei quali, inoltre, il perseguimento razionale dell’interesse personale rischierebbe di produrre risultati disastrosi sia da un punto di vista sociale che individuale. Immaginate di portare la vostra macchina per delle riparazioni in un’officina. Vorreste naturalmente un lavoro ben fatto e a basso prezzo. Il problema è che difficilmente siete in grado di valutare precisamente la qualità del lavoro prima di aver pagato il conto. Non avete né l’esperienza né il tempo da dedicare alla cosa.

Il titolare dell’officina sa, però, che se doveste rimanere insoddisfatti del lavoro non tornereste più da lui. Questo può essere sufficiente, assieme alla concorrenza delle altre officine, a motivarlo ad eseguire un lavoro a regola d’arte.

Il problema è che il proprietario dell’officina non esegue le riparazioni in prima persona. Si affida ai suoi meccanici. Siamo sicuri che questi abbiano esattamente lo stesso interesse del loro capo e, di conseguenza, del proprietario dell’auto? Tanto più è lunga la catena di deleghe tanto maggiori saranno le possibilità di interessi disallineati. Questo genere di problemi è, inoltre, esacerbato dal fatto che il caso ci mette spesso lo zampino. La macchina, una volta aggiustata, infatti, potrà dare problemi, non solo perché la riparazione è stata fatta male, ma anche per via di cause del tutto estranee, casuali. Come valutare dunque l’operato del meccanico alla luce di un risultato negativo?

Informazioni asimmetriche e inefficienza

Vorrei chiudere questo secondo appuntamento di “Mind the Economy” con l’economia dell’informazione sottolineando un concetto tanto semplice quanto cruciale. I mercati, così come le organizzazioni, funzionano egregiamente sia quando l’informazione è completa che quando questa è incompleta. Se le caratteristiche di un bene sono totalmente trasparenti a chi vende e a chi acquista allora stabilire un prezzo di scambio che soddisfi entrambe le parti e che determini un mutuo vantaggio è una faccenda relativamente semplice. Allo stesso modo se le caratteristiche del bene in questione sono opache sia per chi vende che per chi compra – pensate per esempio ad un titolo azionario che ha un rendimento atteso incerto – anche in questo caso il mercato sarà in grado, scontando l’incertezza, di favorire uno scambio mutuamente vantaggioso.