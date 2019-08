Informazioni previdenziali, per i lavoratori dipendenti debutta il servizio Cip di N.T.

2' di lettura

Un accesso diretto e semplice ad una serie di informazioni in materia di retribuzione imponibile dal punto di vista contributivo, ad alcuni elementi che possono incidere sulle future prestazioni, nonché ai conguagli operati dal datore di lavoro in occasione delle denunce Uniemens.

L'opportunità è offerta dall'Inps ai lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo dal nuovo servizio “Consultazione info previdenziali” (Cip), destinato ad essere ulteriormente sviluppato e di cui dà conto l'Istituto con il messaggio n. 2970/19, pubblicato ieri.



Il messaggio n. 2970/19 dell'Inps Visualizza

Accedendo con il proprio Pin sulla sezione apposita del sito Inps o della app “Inps mobile”, ciascun lavoratore – si legge nel documento – potrà verificare, per ogni mese e ogni datore di lavoro la denominazione del datore di lavoro, la categoria di inquadramento contrattuale del lavoratore e la tipologia del rapporto di lavoro, la retribuzione imponibile a fini previdenziali (con evidenza dell'eventuale imponibile eccedente il massimale), la presenza e l'ammontare di conguagli effettuati per assegni al nucleo familiare (distinti in arretrati e correnti), la presenza di conguagli effettuati per permessi e congedi a tutela della maternità e della paternità che danno titolo ad accredito figurativo e la presenza di conguagli effettuati per periodi di malattia che danno titolo ad accredito figurativo.

La ricerca potrà essere effettuata per un periodo massimo di 18 mesi, ricompreso fra il periodo di paga 2010 e il secondo mese antecedente alla data della ricerca. L'Inps chiarisce, infine, che le informazioni – esportabili in formato pdf ed excel, non hanno comunque valore certificativo e potrebbero non coincidere con quelle presenti in estratto conto, in quanto l'inserimento della contribuzione in estratto conto avviene solo dopo i controlli dell'Inps.