Due operai morti nel pavese, in 4 mesi 306 vittime sul lavoro

In un incidente in un’azienda che produce farine per mangimi, la Di.Gi.MA di Villanterio, nel pavese, sono morti per asfissia due operai di 50 e 51 anni. Le cause esatte della morte sono in corso di accertamento da parte della magistratura, ma secondo quanto riferiscono fonti sindacali i due stavano lavorando nei pressi di una vasca dove erano contenuti scarti di lavorazione animale, dai quali vengono ricavate farine per produrre mangimi.

Improvvisamente uno dei due operai si è sentito male e il collega che era al suo fianco ha cercato di soccorrerlo, ma ha perso i sensi, a sua volta. All’origine del malore potrebbe esserci il fatto che i due operai hanno respirato ammoniaca o forse un altro gas velenoso che non sarebbe stato aspirato dalla cappa interna alla vasca.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i tecnici dell’Inail, oltre ai carabinieri, al nucleo Nbcr giunto da Milano, a diverse squadre dei vigili del fuoco e agli ispettori di Ats Pavia. Intanto le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto tra gennaio e aprile sono state 171.870 (-0,3% rispetto allo stesso periodo del 2020), 306 delle quali con esito mortale (+9,3%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 18.629 (+26,1%).

I dati mensili risultano ancora fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus, ma dopo il tragico incidente nel pavese i sindacati rilanciano l’allarme. «Siamo già a 306 morti nei primi 4 mesi del 2021. È una carneficina che deve far riflettere sulle responsabilità e sulle urgenti iniziative da assumere da istituzioni ed imprese», dice il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. «Non si può morire lavorando. Lo abbiamo gridato anche questa mattina in piazza Montecitorio, continueremo a gridarlo finché stragi come quella di oggi alla Digima di Villanterio (Pavia), dove sono morti due operai, non si ripetano più», scrive la Cgil. «Occorre vigilare affinché la normativa in materia di sicurezza, che è tra le più avanzate in Europa, venga applicata “senza se e senza ma”; occorre assumere tanti e nuovi ispettori per assicurare i controlli. È questo l’appello che rivolgiamo al governo Draghi in questo drammatico momento che, purtroppo, si ripete ormai ogni giorno», aggiunge il segretario generale della Uila, Stefano Mantegazza.

Onofrio Rota, segretario generale della Fai Cisl, aggiunge che «davanti l’escalation di infortuni e morti sul lavoro l’indignazione non basta, servono interventi concreti e risorse per fare più ispezioni e prevenzione, e ora che si intravede la via di uscita dalla pandemia possiamo e dobbiamo tornare in tutti i luoghi di lavoro a fare formazione e informazione, perché soltanto così potremo diffondere una reale cultura della sicurezza sul lavoro».