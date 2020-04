Infortuni da coronavirus, quasi metà denunce fra gli operatori sanitari Non conteggiate categorie a rischio come i medici di famiglia e i farmacisti, privi di copertura assicurativa di Mauro Pizzin

(Ansa)

4' di lettura

Oltre 28mila lavoratori ammalati (28.391) e 98 morti, di cui 52 in marzo e 46 in aprile. Sono questi i primi numeri dei contagi da Covid-19 di origine professionale denunciati all'Inail tra la fine di febbraio e il 21 aprile e diramati dall'istituto assicurativo, che secondo quanto disposto dall'articolo 42, comma 2, dal decreto Cura Italia li tratta come infortuni.

Si tratta di una contabilità provvisoria sia perchè bisognerà attendere il consolidamento dei dati con la conclusione dell'iter amministrativo e sanitario relativo a ogni denuncia, sia perché rappresenta un sotto-insieme rispetto ai dati rilevati dall'Istituto superiore di sanità, dal momento che fotografa esclusivamente la situazione dei lavoratori assicurati, platea di cui non fanno parte categorie particolarmente esposte come quelle dei medici di famiglia, dei medici liberi professionisti e dei farmacisti.



Tecnici della salute i più colpiti

Ciò premesso, grafici e tabelle presenti nel report elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell'Inail evidenziano – fatto assolutamente prevedibile – che il 45,7% dei denuncianti appartengono alla categoria dei “tecnici della salute”, che comprende infermieri e fisioterapisti, seguiti dalli operatori socio-sanitari (18,9%), dei medici (14,2%), degli operatori socio-assistenziali (6,2%) e del personale non qualificato nei servizi sanitari e di istruzione (4,6%).



Il report dell'Inail sulle denunce da Covid-19 Visualizza

Tra le donne più del 70% dei contagi

Il 71,1% dei 28.391 contagiati sul lavoro sono donne (tre su quattro fra gli infermieri e gli altri tecnici della salute) e il 28,9% uomini, con un'età media di poco superiore ai 46 anni (46 per le donne, 47 per gli uomini). Il dettaglio per fascia di età mostra come il 43,0% del totale delle denunce riguardi la fascia 50-64 anni. Seguono le fasce 35-49 anni (37,3%), 18-34 anni (17,7%) e over 64 anni (2,0%).

Il 12,6% delle denunce riguardano lavoratori stranieri, tra i quali la percentuale delle donne è pari all'80 per cento. Il rapporto tra i generi si inverte se l'attenzione si focalizza sui 98 casi mortali denunciati: qui i decessi dei lavoratori sono stati 78, quelli delle lavoratrici 20, con un'età media pari a 58 anni sia per gli uomini, sia per le donne.

Tutto tristemente secondo copione anche se si guarda alle diverse attività produttive coinvolte: a primeggiare è il settore della Sanità e assistenza sociale – in cui rientrano ospedali, case di cura e case di riposo – con il 72,8% dei casi di contagio sul lavoro da Covid-19 denunciati all'Inail.



In Lombardia il 35,1% delle denunce

A livello territoriale, infine, quasi otto denunce su 10 sono concentrate nelle regioni dell'Italia settentrionale: il 52,8% nel Nord-Ovest (35,1% in Lombardia) e il 26,0% nel Nord-Est (10,1% in Emilia Romagna). Il resto dei casi è distribuito tra Centro (12,7%), Sud (6,0%) e Isole (2,5%).