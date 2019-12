Infortuni e danni in condominio: come mettersi al riparo dai risarcimenti di Dario Aquaro e Marco Panzarella

(© Annebel van den Heuvel)

Incidenti in androni, cortili, scale o altri ambienti dello stabile. Infortuni agli inquilini degli appartamenti o agli estranei. Danni causati a terzi per il cedimento di parti esterne degli edifici. Non è sempre immediato capire chi sia il responsabile tra il condominio, cioè l’insieme dei proprietari, e il singolo condomino. Senza contare il ruolo dell’amministratore, tenuto a mantenere efficienti gli impianti e a eseguire gli interventi conservativi. Ecco come funzionano colpe e risarcimenti in condominio. E come i proprietari possono tutelarsi.