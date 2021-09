Infortuni sul lavoro, è allarme: altri tre morti in un solo giorno

2' di lettura

Tre morti sul lavoro a distanza di poche ore. È il tragico bilancio della giornata di oggi, mercoledì 29 settembre. Bilancio che conferma l’allarme sulle morti tra i lavoratori, dopo che solo ieri due operai sono morti congelati in un deposito dell'Humanitas a Pieve Emanuele, in provincia di Milano.

Operaio investito sulla A14

Il primo incidente è accaduto sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Poggio Imperiale e San Severo, in direzione di Bari: un addetto di una ditta di manutenzione esterna, all’altezza del km 528, ha perso la vita dopo essere stato investito da un mezzo pesante durante la fase di installazione di un cantiere correttamente presegnalato.

Crolla pensilina nel brindisino

La seconda morte è avvenuta sempre in Puglia. Un operaio di 41 anni è morto a Mesagne, in provincia di Brindisi, mentre lavorava nei pressi di una impalcatura di un balcone in corso di ristrutturazione. È accaduto verso le 12.30. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale, i vigili del fuoco, i carabinieri e personale dello Spesal. Secondo le prime informazioni l’uomo sarebbe stato travolto dal crollo del solaio e di una pensilina.

Pecipita da impalcatura a Roma

A poche ore di distanza dall’incidente in provincia di Brindisi, un uomo di 47 anni è morto precipitando da un’impalcatura all’11esimo piano di una palazzina, in viale America in zona Eur a Roma.

Draghi: «Morti sul lavoro sono una strage continua»

La notizia dei tre infortuni mortali è stata commentata anche dal premier Mario Draghi durante la conferenza stampa conferenza stampa sulla Nadef. Il premier ha elencato «alcune delle strade su cui pensiamo di intervenire». Innanzitutto, ha detto: «pene più severe e immediate» e poi «collaborazione interna alla fabbrica e all’azienda per l’individuazione precoce delle debolezze in tema di sicurezza sul lavoro». Il premier ha anche definito quella dei morti sul lavoro «una strage continua».