Infortuni, Mattarella: sicurezza per rispettare la dignità del lavoro

L’Italia in Europa non è passeggero, ma conduttore insostituibile

«Le imprese sanno, meglio di ogni altro, come la sfida europea non sia altro da noi. Come l’Italia non sia un passeggero del treno Europa del quale controllare i titoli di viaggio, ma ne sia uno dei conduttori, un artefice insostituibile», ha affermato Sergio Mattarella. «La capacità di indirizzare le risorse verso obiettivi strategici comuni, il potenziamento delle filiere europee del valore sono fatti ed esperienze quotidiane dell’attività di governo e sono essenziali per affrontare le turbolenze, le sfide odierne». «Se l’Europa, talvolta, stenta a dispiegare la forza del suo insieme, la sua massa critica di risorse materiali e morali, di tecnologia e di creatività, di civiltà e di capacità - ha aggiunto Mattarella - ciò è dovuto a una costruzione ancora incompleta, all’attardarsi in polemiche sterili sulla necessità di essere coesi e tempestivi, e non lenti e separati, a fronte dei problemi».

Il vapo dello Stato Sergio Mattarella tra gli alfieri del lavoro 2023 (Imagoeconomica)





Ambiente, l’Italia non si attardi con sguardo all’indietro

«L’Europa - ha ricordato Mattarella - si è data traguardi ambiziosi, punta a divenire il Continente più verde, più sostenibile, più equo anche sul piano sociale, dandosi il 2050 come traguardo per la neutralità climatica. È una sfida che il sistema produttivo italiano ha già raccolto, consapevole che le ricadute positive riguarderanno tutti e ciascuno, con l’ambizione di essere alla testa dei processi di innovazione e non fra coloro che si attardano con lo sguardo rivolto all’indietro».

L’Europa sia testimone di valori di pace e rispetto dei diritti

Davanti alle sfide che si trova ad affrontare, dall’Ucraina al Medioriente, l’Europa deve dimostrarsi «un continente capace di testimoniare con convinzione i propri valori di pace, cooperazione, rispetto dei diritti delle persone e dei popoli», ha sottolineato il presidente della Repubblica. «La storia ci chiama a un’ora di responsabilità. L’aggressione russa in Ucraina, il barbaro attacco di Hamas contro Israele con la spirale di violenze che si è perseguita, la destabilizzazione che rischia di coinvolgere l’intero Medio Oriente - per restare solo nell’area del Mediterraneo allargato - reclamano un’Europa capace di esercitare la propria positiva influenza», ha detto il presidente della Repubblica.

Urso: terribili sfide per sistema, reagire insieme in Italia e Europa

In uno scenario geopolitico caratterizzato dalla guerra in Ucraina e il conflitto attuale in Medio Oriente «l’inflazione è tornata a crescere, i mercati sono in fibrillazione e il sistema finanziario globale appare inadeguato di fronte a queste terribili sfide: dobbiamo reagire tutti insieme in Italia e Europa», ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso intervenendo alla cerimonia di consegna delle onorificenze di Cavaliere del lavoro al Quirinale. «L’Italia nonostante le difficoltà riafferma il proprio ruolo di attore politico a livello globale», ha ricordato Urso indicando come «resta il secondo paese manufatturiero in Europa e uno dei primi dieci del mondo» con «migliaia di imprese leader a livello globale in un sistema sociale in cui prevale la coesione e la solidarietà», ha aggiunto rivolgendosi alla platea dei neo-nominati Cavalieri e degli Alfieri del lavoro.