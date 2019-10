Infortunio

• In caso di infortunio e malattia professionale è onere del datore di lavoro denunciare l’evento all’Inail, il quale erogherà tutte le prestazioni: la denuncia va effettuata entro 24 ore per situazioni gravi e presunte mortali; entro 2 giorni dalla ricezione del certificato, per gli eventi guaribili in 3 giorni o non guariti entro tale termine

• La denuncia va inoltrata compilando un apposito modello e allegando il certificato medico

• Al datore di lavoro spetta il pagamento della retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni di infortunio o di malattia professionale

• Per ciò che concerne la conservazione del posto, valgono gli stessi termini e i limiti stabiliti per la malattia