Infotainment, come aggiornare una vecchia auto con un sistema connesso Android di Atoto e avere Google Map e Spotify

Il dispositivo nel dettaglio: Atoto S8 Premium. Come è fatto e come funziona

Il device utilizzato è un Atoto S8 Premium (Gen 2) S8G2B74PM (3 GB / 32 GB) con display da 7 pollici full hd 1024 x600.Come CPU è presente UNISOC 7862 ARM Cortex Octa-Core (fino a 1,8 GHz) con GPU ARM Mali-G52 MP2.

In pratica è un tablet Android con interfaccia utente del sistema ATOTO AICE UI 11.0, sviluppata e personalizzata sulla base di Android Q (10.0). Molto valida la sezione audio: molto potente e dalla buona resa anche con altoparlanti di scarsa qualità.

Il sistema integra un Dsp che consente di impostare l’equalizzazione precisa, il ritardo del segnale, il potenziamento dei bassi, il filtro dei bassi. Preset 9 modalità EQ e 32 bande di frequenza regolabili (16 bande per la parte anteriore e 16 per la parte posteriore). Lo stadio finale eroga massimo 4 x 49 Watt. E suona beneCi sono un doppio Bluetooth h (BT1 5.0 e BT2 4.1) e sintonizzatore radio analogica.

Manca, ed è una vera pecca, il Dab. Tuttavia con le web radio si può risolvere il problema pur con dispendio di traffico datiPer quanto concerne il modulo ricevitore GPS integrato con un’antenna GPS esterna e l’app Google Maps è installata come mappa GPS predefinita.Essendo sostanzialmente un tablet Android è possibile scaricare app di ogni tipo (come Waze) oltre a quelle di serie come quella che gestire la dashcam anteriore optional. Va detto che l'installazione è molto lenta nonostante si sia utilizzato un telefono 5G come router wifi (il sistema Atoto offre un’antenna estrema wifi).

Inoltre, si può optare per Alexa di Amazon come assistente vocale e usare ovviamente Amazon Music così come altre app per l'audio in streaming, comprese quelle per i podcastGoogle a bordo, un tablet in planciaIl navigatore funziona bene ma non benissimo perché ha bisogno di un po’ di tempo per prendere il fixing dei satelliti Gps. Meglio, anche a livello di interfaccia, usare il mirroring del telefono con Android Auto o Apple CarPlay. Il collegamento avviene tramite app EasyConnect preinstallata e supporta il funzionamento con i più recenti dispositivi iOS e Android (potrebbe essere necessario l’aggiornamento del firmware di sistema).