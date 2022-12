Infrastrutture antiquate e poco sicure, serve un piano per la digitalizzazione delle grandi opere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dieci ponti crollati negli ultimi dieci anni, sei milioni di edifici e 200 gallerie in condizioni di rischio sismico. Numeri che evidenziano la fragilità delle infrastrutture italiane, legata a un'età media avanzata - circa 60 anni per dighe e autostrade - e a investimenti in costante calo e insufficienti per coprire i necessari interventi di manutenzione e rinnovamento delle grandi opere. Dal 2008 al 2021 la spesa pubblica in infrastrutture è diminuita del 30% e oggi l'Italia è terz'ultima in Europa per percentuale di spesa in rapporto al PIL (1,8%).

Le nuove tecnologie digitali - quali Internet of Things, Digital Twin, robotica e sensoristica intelligente - possono essere la chiave per avere infrastrutture più moderne, sostenibili e sicure, con diversi benefici lungo l'intero ciclo di vita delle grandi opere, ma serve un piano per liberarne il potenziale e digitalizzare le infrastrutture italiane.

A differenza del recente passato, le risorse non mancherebbero. Tra il 2021 e il 2036 il MIMS avrà a portafoglio 115,5 miliardi di euro per le infrastrutture e la mobilità sostenibile. Un ruolo fondamentale lo giocherà Il PNRR, che prevede 30,05 miliardi di euro alle infrastrutture, e molto importanti saranno i 450 milioni di euro stanziati dal Piano Nazionale Complementare per migliorare la sicurezza di ponti, viadotti e tunnel tramite sistemi di monitoraggio dinamico da remoto.

Perché investire in infrastrutture digitali e connesse

L'Internet of Things e le tecnologie digitali possono avere un impatto positivo in tutte le fasi della realizzazione di una grande opera.

In fase di progettazione, ad esempio, i dati raccolti da infrastrutture digitalizzate di natura simile possono fornire informazioni preziose, mentre l'IoT permette di generare un gemello digitale dell'opera per la verifica virtuale dei modelli progettuali. I “cantieri connessi”, che impiegano intelligenza artificiale e IoT, possono migliorare la gestione anche amministrativa dei cantieri, consentendo di iniziare prima i lavori di costruzione. L'uso della robotica, inoltre, permette di realizzare ambienti di lavoro più sicuri per i lavoratori e più sostenibili, perché riduce il fabbisogno di materie prime e introduce nuovi metodi di costruzione, come la prefabbricazione.