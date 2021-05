Infrastrutture, formazione e digitale per ripartire

E a proposito di digitalizzazione, Giuseppe Cerbone, ad del Gruppo Sole 24 Ore, ha introdotto i lavori della giornata sottolineando che «l’innovazione è la chiave di sviluppo del Sole 24 Ore e del nostro Paese. E l'innovazione ci ha portato a creare Il Sole 24 Ore Eventi, società che ha creato un format editoriale di grande successo. L'editoria in quanto “fabbrica” di informazione deve essere motore dell'innovazione. Il nostro slogan è “digital first”, si tratta di una spinta fortissima sull'innovazione digitale per un processo produttivo più efficiente a costi più bassi. I risultati si vedono: dal 16 marzo abbiamo pubblicato il giornale nel nuovo formato, che è il frutto anche di questo progetto. La carta non è antitetica rispetto al progetto digitale. Il problema è come arrivare a pubblicare sulla carta. Il Sole 24 Ore si sta impegnando in questa direzione per efficacia ed efficienza aziendale».

Il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, ha sottolineato come pur in un anno difficile come questo, si possono intravedere segnali positivi: «In un contesto ancora complicato, con una pandemia non ancora sconfitta, i conti pubblici fanno tremare i polsi e le aziende sono tuttora in difficoltà. Però - sottolinea - ci sono anche motivi per essere ottimistici: i mercati finanziari hanno superato la fase critica, le esportazioni sono in ripresa, l’andamento dei mercati asiatici stanno sfiorando record. Il mondo delle imprese sembra pronto a scattare come una molla compressa».

Verso quale direzione l’innovazione dovrebbe andare? Da Assolombarda è arrivata qualche indicazione. «L’innovazione della meccatronica ha dato grandi risultati: i Paesi che hanno investito su questi asset hanno avuto un grande sviluppo. È molto importante investire in programmi come Industria 4.0 o Transizione 4.0 - ha detto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda - Sono investimenti sul futuro e sulla nostra capacità di restare un Paese forte e competitivo».

Secondo Spada inoltre «abbiamo un gap da colmare sul fronte delle infrastrutture, certamente una priorità, ma non va dimenticata la formazione che ritengo sia l’infrastruttura sociale più importante. Se vogliamo competere con i Paesi emergenti dobbiamo sviluppare queste competenze e farci trovare pronti. Ma queste misure devono far parte di un piano che deve avere una visione di medio-lungo termine perché le imprese hanno bisogno di continuità e di un orizzonte chiaro per pianificare investimenti».

Infine Marco Taisch, Presidente di Made – Competence Center Industria 4.0. «Siamo una start up che ha già coinvolto nei primi mesi di attività oltre 7 mila persone e 3 mila imprese per orientamento e formazione - ha detto - Cinquanta progetti di trasferimento tecnologico attivi, altri in arrivo. Un lavoro importante, gestito con i nostri partner e con Digital Innovation Hub e associazioni di categoria».