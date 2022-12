Infrastrutture in Basilicata: sono 19 le opere prioritarie

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Diciannove opere prioritarie (11 cantierabili e realizzabili velocemente) per superare le difficoltà di spostarsi, in tempi ragionevoli in e dalla Basilicata, verso destinazioni nazionali e internazionali e la carenza di intermodalità per il trasporto di merci. Partendo dalla visione di associazioni e imprese, il “Libro bianco sulle priorità infrastrutturali della Basilicata“, voluto dalla Camera di commercio lucana e redatto da Uniontrasporti, punta a «un sistema infrastrutturale materiale e immateriale moderno, sostenibile e interconnesso». «È importante – dice Michele Somma, presidente della Cciaa Basilicata – scegliere le opere strategiche su cui investire, utilizzando in modo mirato le risorse del Pnrr e i fondi comunitari 2021-2027, ricercando la complementarietà e la concertazione interregionale, soprattutto per le infrastrutture materiali che richiederanno risorse significative».

Tre i macro obiettivi: garantire collegamenti veloci e sicuri con gli hub aeroportuali, ferroviari e portuali delle regioni confinanti ; ridurre i tempi di percorrenza tra i principali centri lucani; garantire l'accessibilità delle aree interne. Sono opere di interesse sovra regionale, stradali (Sicignano-Potenza, Murgia-Pollino, Lauria-Candela , Ss18 Maratea) e ferroviarie (Napoli-Potenza e Sicignano- Lagonegro); di interesse regionale, stradali (Basentana, Matera-Ferrandina e Potenza-Melfi) e ferroviarie (Ferrandina-Matera La Martella); di interesse provinciale (Jonica). «La concertazione – dice Luca Zanetta, di Uniontrasporti – è stata favorita dal fatto che ogni regione, in seno a Unioncamere, ha un libro bianco. Una visione organica utile alla Basilicata per individuare e condividere le priorità nella realizzazione dei collegamenti con le regioni vicine».