Infrastrutture / Ponte sullo stretto, lavori da far ripartire in due anni

Nella manovra di bilancio il governo proverà a riaprire l’eterno cartiere del Ponte sullo Stretto. Come annunciato a più riprese dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, con la legge di Bilancio verrà riattivata la società Stretto di Messina. Secondo il ministro in questa legislatura partiranno i lavori e ha aggiunto che però servirà anche l’Alta velocità per arrivare a Reggio Calabria. L’obiettivo per il titolare del dicastero di Porta Pia è quello di partire con i lavori nell’arco di due anni: «c’è un progetto da rivedere», ha sottolineato il ministro, precisando che nessuno può promettere un ponte in 5 anni, soprattutto con un ponte a campata unica da 3,3 chilometri. Io sarò il 5 dicembre a Bruxelles per chiedere anche che l’Europa faccia la sua parte, che partecipi a un progetto che non è siciliano. Non è la Messina-Reggio Calabria, ma la Palermo-Berlino», ha sottolineato.

5/13 7/13 Menu