Piano casa, Salvini: spenderemo 2,7 miliardi per piani di riqualificazione urbana

Aeroporto Catania, obiettivo 90% dei passeggeri a inizio settimana prossima

Al question time Salvini ha parlato anche dell’aeroporto di Catania, che « consente al momento la movimentazione di 20mila passeggeri più 6mila su Comiso. L’obiettivo è di passare al 90% di passeggeri a inizio della settimana prossima da Catania e Comiso verso il resto d’Italia». Il ministro ha detto che sull’ipotesi di commissariamento della società di gestione «è prematura ogni mia valutazione perché sono in corso delle indagini. Il terminal C attualmente è operativo con 5 voli in arrivo e in partenza all’ora per un totale di 60 voli al giorno».

Abbandono degli animali: pene più severe, fino alla revoca della patente

Rispondendo a una interrogazione sullì'abbandono degli animali, Salvini ha reso noto che nel 2020 sono state 580 le persone denunciate per abbandono di animale sulle strade, 687 nel 2021, 741 nel 2022. «Chi abbandona un animale - ha detto Salvini - è un infame. Da gennaio al 31 maggio di quest’anno sono 190 le persone denunciate. L’arresto e l’ammenda non sono un deterrente sufficiente, credo sia necessario arrivare a un testo unico delle leggi che tutelano il benessere degli animali e spero che il Parlamento trovi una uniformità in questo». Al ministero «si stanno valutando alcune azioni come l’aumento delle pene di un terzo in caso di abbandono di animali», ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. «É alla valutazione anche la sospensione della patente da sei mesi a un anno e la sospensione della patente da 1 a 2 anni qualora dall’abbandono consegua un incidente. Si sta anche valutando la revoca della patente in caso di recidiva», ha aggiunto il ministro Salvini. «Abbandonare gli animali è qualcosa di criminale», ha concluso il ministro.



Su taxi e Ncc obiettivo firma decreti attuativi

«Su taxi e Ncc dopo due riunioni fatte. Conto di farne un’altra la prossima settimana e l’obiettivo è di arrivare dopo anni e con il coinvolgimento di comuni e Regioni alla firma dei decreti attuativi che mancano da troppo tempo e ad avere un miglior servizio per tutti gli utenti e per tutti i cittadini. Miracoli non ne facciamo, ma vogliamo chiudere i troppi problemi trovati sul tavolo», ha detto Salvini, rispondendo in aula alla Camera a una interrogazione.



Essenziale il monitoraggio dei rischi infrastrutturali

«Il monitoraggio dei rischi infrastrutturali è una attività essenziale. Se c’è una carenza di manutenzione di decenni passati bisogna bussare ad altre porte, noi siamo qui da 9 mesi», ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e viceministro, Matteo Salvini, risponde al question time alla Camera a interrogazioni sulle iniziative per incrementare la sicurezza sulla rete stradale, autostradale e ferroviaria, con particolare riferimento ad un efficace monitoraggio strutturale di ponti e viadotti, da parte degli enti gestori, mediante l'impiego di tecnologie a fibra ottica (Mazzetti – FI-Ppe).

A disposizione 450 milioni per monitoraggio di ponti e viadotti

«Sul monitoraggio della gestione dei rischi Rfi per le infrastrutture ferroviarie ha investito in ricerche per sistemi di apprezzaggio di ponti per incrementare sicurezza anche in condizioni ambientali estreme, per le infrastrutture stradali e autostradali è stato di recente approvato un programma di finanziamento riferito al monitoraggio dinamico di ponti e viadotti per 450 milioni di euro. Le belle parole senza soldi non vanno da nessuna parte. Tutte le società concessionarie hanno sottoposto un programma di interventi sottoposto alla approvazione del ministero. L’obiettivo è il controllo di circa 19mila manufatti,di cui 6.500 già integrati con strumentazioni monitoraggio dinamico, inclusa la fibra ottica, e altri 200 modellati con il Bin da completare entro il 2026”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, risponde alla Camera a una interrogazione. In tema di gestione del rischio delle infrastrutture.