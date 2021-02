Infrastrutture Spa costruirà 21 impianti solari in Cile Il programma con Evergreen prevede una potenza fotovoltaica pari a 63 megawatt per un investimento di 60 milioni di Jacopo Giliberto

(Adobe Stock)

Infrastrutture Spa, la società di investimenti nel comparto energetico guidata da Pier Francesco Rimbotti, costruirà in Cile con la svizzera Evergreen Investments la prima unità di 21 impianti solari per una potenza complessiva di 63 megawatt, pari a un impegno economico di circa 60 milioni di euro.

Dopo tre anni i primi progetti hanno superato con successo l’iter autorizzativo e sono giunti alla fase di cantierizzazione. Secondo Rimbotti, presidente di Infrastrutture Spa, «nonostante i tempi difficili dovuti all’emergenza sanitaria, il mercato delle rinnovabili sta continuando il percorso in Paesi in via di sviluppo che manifestano consenso verso una transizione energetica più pulita e sostenibile. Il Cile, nello specifico, è un Paese di indubbia attrattiva avendo avviato il programma Pmgd (Pequena y Mediana Generadora Distribuida) che attraverso un meccanismo di stabilizzazione dei prezzi incentiva gli impianti solari di piccola e media taglia».

La tariffa elettrica è vantaggiosa e la società è pronta a «firmare i primi contratti di costruzione con partner affidabili e già presenti in loco», spiega Emmanuel Meyer, managing partner di Evergreen.

Pier Francesco Rimbotti presidente di Infrastrutture Spa

Infrastrutture Spa è attiva da mezzo secolo nel settore delle fonti rinnovabili e nell’energia e ha partecipato alla realizzazione di impianti di produzione elettrica per oltre 15mila megawatt. Attualmente il gruppo è proprietario di un portafoglio fotovoltaico in Italia e Giappone ed è attivo dal 2017 nel settore della produzione di biometano. In particolare, in Giappone il gruppo ha già sviluppato circa 90 megawatt di progetti fotovoltaici di cui alcuni in esercizio ed altri in costruzione e sta sviluppando un’ulteriore pipeline di 500 megawatt di progetti eolici. Dal 2017 il gruppo è attivo in America Latina, dove attraverso joint ventures sta sviluppando e costruendo una linea di progetti fotovoltaici per oltre 1.500 megawatt.

Il partner Evergreen Investments è una piattaforma globale di sviluppo e investimento, con sede in Svizzera, focalizzata sulla transizione energetica nei mercati emergenti con maggiore attenzione a sviluppo, costruzione, financing e gestione di impianti fotovoltaici.