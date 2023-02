Infrastrutture, Cipess riapprova progetto di una tratta della Pedemontana piemontese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess)ha riapprovato il progetto definitivo di una tratta della Pedemontana piemontese. Sul fronte della sanità, invece, il semaforo rosso è scattato per il riparto tra le Regioni di oltre 125 miliardi del Fondo sanitario nazionale. Intervenuto in conferenza stampa al termine della riunione del Comitato, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha ricordato che l’intesa con la conferenza Stato Regioni, «che si era trascinata da più di un anno», è stata raggiunta a dicembre.

Il Comitato è stato informato sullo stato di attuazione delle delibere in materia di attività green della Sace: è emerso che nel 2022 sono state deliberate 248 garanzie per un finanziamento totale pari a euro 4.268 milioni di euro e un impegno garantito pari a euro 2.969 milioni.

Pedemontana piemontese

Per quanto riguarda la Pedemontana piemontese, il Comitato ha riapprovato il progetto definitivo di una tratta dell’infrastruttura, in modo tale da definire il nuovo limite di spesa (circa 384,45 milioni di euro). Inoltre il Comitato ha dato mandato al soggetto aggiudicatore, Anas, di proseguire con le successive fasi progettuali e di realizzazione dell’opera.

Sistema filoviario di Verona e Stazione ferroviaria di Bari C.le

Rimanendo alle infrastrutture, Il Cipess ha approvato la rideterminazione del contributo statale per la realizzazione del sistema filoviario di Verona per un importo di circa 92,38 milioni di euro (in aumento di circa 6,73 milioni di euro rispetto al precedente contributo statale autorizzato dal Comitato con delibera n. 38 del 2018, nell'ambito dei mutui già accesi e attivati e senza assegnazioni aggiuntive). Via libera anche al progetto definitivo della Stazione ferroviaria di Bari C.le – Realizzazione del parcheggio bus extra urbani nell'area ferroviaria ex “Officine Rialzo”- via Capruzzi”, con un limite di spesa di circa 6,4 milioni di euro, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche per la riqualificazione e la realizzazione delle infrastrutture complementari alle grandi stazioni.

Ssn, nel 2022 risorse per 125 miliardi

Infine, la sanità. Il Comitato ha approvato il riparto fra le Regioni e le Province Autonome delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale (Ssn) nel 2022, che ammontano nel complesso a 125 miliardi di euro, già al netto della somma pari a 764 milioni di euro da destinare al Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci innovativi.