Infrastrutture/Paola De Micheli

È la vicesegretaria dem a sostituire Danilo Toninelli al ministero delle Infrastrutture. Piacentina, classe 1973, laureata in scienze politiche, è in parlamento dal 2008. Nel settembre 2017 ha preso il posto di Vasco Errani quale commissario straordinario alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del Centro Italia del 2016. Nel governo Renzi per oltre due anni è stata sottosegretario all'Economia, ruolo che ha mantenuto anche nel governo Gentiloni, che la nominò sottosegretario a palazzo Chigi. Dal luglio 2016 è presidente della Lega Pallavolo Serie A. Alle Infrastrutture la aspettano dossier caldi. Dalla Tav alle grandi opere alla revisioni delle concessioni autostradali.