Infuencer e content creator, nasce un’associazione: il settore chiede regole

L’intervento di Salvini

«Quando un giornalista mi vuole attaccare, spesso mi da dell’influencer. Chiederò il codice Ateco anche io», sorride Salvini, parlando di «futuro che non si può fermare» e ricordando la «campagna per la sicurezza stradale» nella quale il Ministero ha coinvolto «gratuitamente» influencers e volti del web. «Dopo settimane -dice - siamo arrivati alla fine e sulle piattaforme ci saranno messaggi di sedicenni per sedicenni, con tempi e linguaggi che non possono essere quelli di un cinquantenne o del Capo della Polizia».

Cyberbullismo e hate speech

E se i social possono aiutare, c’è anche l’altra faccia, quella più buia dei casi di cyberbullismo e hate speech. Secondo la ricerca del gMoige ’Dieta mediatica e cyberbullismo’, il 31% dei ragazzi intervistati dichiara di aver subito “prepotenze” online. Quanto invece ai numeri quantitativi, su cui alcuni esprimono dubbi, interviene anche il colosso dei video on line. «A fine anno saranno 20 milioni gli italiani che guarderanno YouTube dalla tv e non sul cellulare», dice Diego Ciulli Head of Governement Affairs & pubblic policy Google. «Youtube - aggiunge - è disposto ad aprire i server per farsi misurare da un soggetto terzo. Questa partita dobbiamo giocarla insieme».

L’Osservatorio sulla Creator Economy

Durante l’evento è stata inoltre annunciata la nascita dell’Osservatorio sulla Creator Economy, in collaborazione con I-Com, Istituto per la Competitività e il Centro di Ricerca in Strategic Change “Franco Fontana” della LUISS. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di analizzare la dimensione in termini economici e occupazionali del mercato dei creator di contenuti digitali in Italia e di elaborare proposte di policy da sottoporre ai decisori politici per indirizzare lo sviluppo del settore a beneficio del Paese. L’Osservatorio è sostenuto da Digit’Ed, primo polo di formazione in Italia e uno dei maggiori player del settore a livello europeo, e da Nextalia, società di gestione del risparmio, costituita con l’obiettivo di investire nelle eccellenze italiane per accelerarne il percorso di crescita sostenibile.

