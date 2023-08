«Ing, l’Italia mercato strategico. Siamo aperti a comprare asset»

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

«L’Italia è un mercato strategico per Ing. Qui vogliamo rafforzarci e crescere, anzitutto tramite crescita organica. Alle giuste condizioni, però, possiamo muoverci anche per linee esterne e valutare acquisizioni di asset che possano accelerare la nostra crescita, perché abbiamo la forza per farlo. Mps? Non c'è nulla in programma al momento».

Steven van Rijswijk è il ceo globale del colosso olandese Ing da luglio 2020. Giunto in Italia per incontrare la branch locale – che da gennaio 2023 è in mano...