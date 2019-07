Ingegneri e designer ibridi portano le aziende di moda nel futuro

3' di lettura

Non solo creatività, non solo capacità manifatturiere e nemmeno abilità manageriali o commerciali. Mai come negli ultimi anni la moda ha saputo mostrare anche al grande pubblico quel filamento del proprio Dna che è legato alla ricerca, all’innovazione, alla tecnologia. Sia sul piano del prodotto, fruibile velocemente e insieme personalizzabile, sia su quello della distribuzione, tra sistemi logistici il cui funzionamento non può prescindere da precisione ed efficienza, ed esperienze virtuali sempre più complesse e orientate alla piena soddisfazione dell’utente.

Dietro le quinte, lavorano ingegneri (con diverse specializzazioni: dalla gestione dei processi produttivi alla ricerca dei nuovi materiali), architetti, user experience designer, specialisti It. Professionisti che, fino a oggi, hanno cominciato il proprio percorso di formazione “tradizionale”, orientandolo in modo specifico verso il segmento moda solo in un secondo tempo. L’offerta formativa, però sta cambiando, proprio in linea con l’evoluzione del settore moda.

Dove vincono le specializzazioni sì, ma anche l’ibridazione: «La moda ha sempre più bisogno di attingere ad ambiti di studio e sperimentazione che non siano legati al fashion design, ma, piuttosto, all’architettura, all’ingegneria - spiega Maria Luisa Frisa, direttore del corso di laurea in Design della moda e Arti multimediali all’Università Iuav di Venezia -. Penso, per esempio, agli architetti che frequentano il mio corso di Pratiche curatoriali perché stanno specializzando nell’allestimento delle mostre o agli ingegneri che lavorano nell’automatizzazione dei processi logistici, che devono essere il più efficienti possibile per evitare gli sprechi».

Queste figure vanno a inserirsi alla perfezione in un settore industriale che, mai come prima, è al lavoro sulla riduzione del proprio impatto sull’ambiente: «Oggi nella moda si parla sempre meno di tendenze creative - continua Frisa, che è in primis critica e curatrice - per concentrarsi sui temi della tecnologia, della ricerca e della performance, soprattutto quando si parla di tessuti e pellami che devono essere sostenibili». In quest’ottica, lo Iuav ha lanciato un master di primo livello in Circular design, pensato per i progettisti, ma anche per chi si occupa di acquisti e gestione.

Il settore moda, complice la rivoluzione tecnologica, si è trovato, in pochi anni, a doversi trasformare in modo strutturale: dai rapporti con la catena di fornitori, che oggi devono produrre con tempistiche più ridotte rispetto al passato e mantenere gli standard di sostenibilità, a quello con l’utente finale, che ha un approccio molto più “veloce” all’acquisto ma, al contempo, vuole un prodotto il più unico possibile: «Bisogna dare al cliente un ampio margine di customizzazione- conferma Venanzio Arquilla, docente di Processi e metodi di design al Politecnico di Milano e Coordinatore dell’Experience Design Academy di Poli.design - e qui entrano in gioco alcune delle figure che formiamo noi come, per esempio, gli user experience designer». Il loro compito è quello di costruire nuove dinamiche esperienziali che da un lato rispondano alle esigenze dei cliente e, dall’altro, le anticipino: «Se Apple avesse chiesto il parere dei consumatori prima di creare un telefono senza tasti, forse non l’avrebbe mai fatto: il compito di uno ux designer è quello di cambiare in meglio l’esperienza dell’utente, integrando le dimensioni di prodotto, servizio e comunicazione. Nella moda questo si traduce nello sviluppo di software per la creazione di prodotti e servizi personalizzati, tra le altre cose».