Bankitalia: il Pnrr crea fino a 375mila posti di lavoro in più

Nell’informatica domanda di programmatori standard

I profili cosiddetti “routinari” saranno i più richiesti per la programmazione informatica,dove serviranno in prevalenza figure come i programmatori standard o per computer, elettronica e ottica dove la domanda generata dal Pnrr è in prevalenza per operai addetti alla produzione di computer, o per i macchinari dove si cercheranno soprattutto operai. Tra le altre attività di supporto, invece, viene generata in larga prevalenza una domanda routinaria o che richiede basse competenze: attività di servizio per edifici, come vigilanza, e pulizia, ma anche noleggio leasing.

Domanda polarizzata tra profili specializzati e basse competenze

Riassumendo: la maggior parte delle attività generate dal Pnrr nel privato sarebbe a carattere “routinario”, ma la quota attivata dal Piano di lavoratori con competenze analitiche e specializzato, è molto più alta di quella osservata nell'economia prima della pandemia. Trattandosi di profili poco presenti nel Paese già prima della pandemia, per compensare l'aumento di domanda di competenze analitiche e specializzate si renderebbero necessari investimenti significativi in istruzione e in politiche attive. Anche le attività con più basse competenze sono lievemente più presenti nell’occupazione generata dal Piano che nel mercato del lavoro pre-pandemia.

Rischio competenze mancanti

In alcuni settori potrebbe essere più difficile garantire livelli di competenze adeguati alla domanda generata dal Pnrr. Soprattutto in settori quali la ricerca e sviluppo e la produzione di computer, apparecchi elettrici e ottici, dove peraltro la variazione della domanda attivata dal Pnrr nei prossimi sei anni sarebbe superiore alla variazione dell'occupazione registrata nel periodo 2014-19. La temporaneità del Piano potrebbe quindi determinare alcuni problemi. L’offerta di lavoro potrebbe non adattarsi in maniera tempestiva per la difficoltà di ricevere una formazione adeguata a fronte di interventi limitati nel tempo. Anche qualora la forza lavoro venisse formata e assorbita dal sistema produttivo,andrebbe comunque ricollocata una volta che gli interventi andranno a esaurirsi.

Investire nella formazione dei disoccupati e in politiche migratorie mirate

Secondo questa analisi, parte della domanda di lavoro potrebbe essere soddisfatta attingendo dal bacino dei disoccupati, pari a 1,9 milioni nel terzo trimestre del 2022, ma tra loro quasi il 50% dichiara di non avere un impiego da più di 12 mesi.«I colli di bottiglia potrebbero essere più facilmente prevenuti attraverso politiche di formazione mirate in settori caratterizzati da competenze più rapidamente assimilabili, come ad esempio alcuni comparti delle costruzioni», si legge nel report della Banca d’Italia. Politiche migratorie finalizzate all'attrazione di personale qualificato «potrebbero rappresentare un canale prioritario per l'aumento dell'offerta di lavoro».