Ingegneria, medicina, biotech: 5mila lauree per il lavoro dei giovani Si allarga il ventaglio di corsi di laurea per l’anno accademico 2020-21: circa 200 in più, portando l’offerta didattica totale a sfiorare il record di 5mila corsi. Le novità si concentrano su ingegneria, biotecnologie e medicina di Francesca Barbieri

La didattica sarà “blended”, almeno nel primo semestre: lezioni in presenza alternate ad attività a distanza con l’utilizzo mirato di strumenti tecnologici e di piattaforme digitali. In alcuni casi per accedere agli spazi universitari bisognerà prenotarsi, anche attraverso apposite app. In diversi atenei, poi, per partecipare a esami, sedute di laurea e laboratori sarà necessario dividere gli studenti in piccoli gruppi. «Entro il 14 settembre – ha comunque promesso Gaetano Manfredi, ministro dell’Università e della Ricerca - tutte le università riprenderanno le lezioni in presenza».

Dovrebbe ripartire così – con l’avvio dell’anno accademico 2020/21 – l’università dopo il coronavirus. All’orizzonte il possibile calo delle matricole che secondo uno studio Svimez potrebbero ridursi di circa 9.500 rispetto allo scorso anno: 6.300 in meno nel Mezzogiorno e 3.200 in meno al Centro Nord, come effetto del calo dei redditi delle famiglie causato dalla crisi prodotta dalla pandemia.

Un fenomeno da scongiurare in un Paese che già si trova da molto tempo agli ultimi posti in Europa per numero di laureati e che nell’arco di 15 anni ha perso 37mila matricole, nonostante il recupero degli ultimi anni.

«Le incertezze per i prossimi mesi pesano sulle scelte che gli studenti stanno per compiere – scrive il ministro Manfredi sulla Guida Università del Sole 24 Ore in edicola il 25 giugno - . Mi sento però di rincuorare e incoraggiare i ragazzi e le loro famiglie. In questi ultimi mesi il sistema universitario italiano ha erogato sostanzialmente le stesse ore di formazione dello scorso anno e non sono stati ritardati esami e lauree».