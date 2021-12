Ingegnerizzare la natura: quando l'hi-tech è sinonimo di rispetto per il Pianeta

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Le api potrebbero diventare il migliore animale domestico moderno? Roberto Pasi e Gabriele Garavini, co-fondatori della startup romagnola Beeing , la pensano così. La regina e i suoi instancabili sudditi non vi ameranno come un Labrador, ma, considerando che le api impollinano l'80 per cento delle piante presenti nel mondo – un terzo del cibo di cui ci nutriamo – e che le loro popolazioni a livello globale si stanno via via assottigliando a causa dell'inquinamento e della perdita di habitat, meritano che qualcuno si prenda cura di loro.

Oggi per diventare un apicoltore non servono una tuta e un casco protettivi né una grande tenuta in campagna, basterà un angolo sul balcone. B-Box di Beeing, un'alta struttura in legno, ospita 40-50mila api (Beeing incaricherà un apicoltore di trasportare lo sciame a casa vostra) occupando solo un metro quadrato di spazio. I favi sono inseriti in telai di plexiglas trasparenti e gli insetti possono entrare e uscire solo da un camino alto due metri, così potrete osservare i fuchi e le operaie durante la loro giornata di lavoro senza il timore di essere punti. La tecnologia poi vi permette di tenere sotto controllo la salute dell'arnia. Pasi e Garavini hanno sviluppato un sensore per monitorare l'umidità e la temperatura presenti all'interno – quest'ultima è controllata dalle api stesse e deve rimanere costante – così come una bilancia per misurare i livelli di popolazione e di cibo (le api sono in grado di viaggiare per otto chilometri in cerca di polline da riportare alla base, quindi il loro nutrimento di regola non dovrebbe rappresentare un problema).

Loading...

Questi dispositivi sono abbinati a un'app che invia notifiche all'apicoltore quando c'è qualcosa che non va all'interno della colonia. Nei prossimi mesi Beeing lancerà un altro sistema per monitorare i livelli di rumore e vibrazione (emergenze diverse generano, infatti, tipi di ronzio differenti, dice Pasi). Questo monitor sarà anche in grado di emettere un segnale d'allarme in caso di codice rosso, ovvero la morte della regina.

B-Box di Beeing, a partire da 597 euro. B-Box con sciame, installazione e formazione 1.199 euro.

Un meccanismo preciso, che separa le api dal favo di cui non hanno bisogno, permette di raccogliere miele fresco ogni settimana senza dover indossare indumenti protettivi. Eppure molti dei clienti che hanno acquistato B-Box, tra cui scuole, alberghi e singoli cittadini, sono meno attratti dal fatto di avere il miele sempre a disposizione e molto più dall'opportunità di poter osservare le api all'opera. Diventare il genitore dei ficcanaso più importanti della natura può essere davvero emozionante.

GIOCO DI POLSO