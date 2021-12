Inghilterra, 19enne entra armato a Windsor durante il discorso della Regina: arrestato

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un 19enne è stato fermato nella mattinata di Natale mentre si trovava all’interno del parco del Castello di Windsor. Fonti di polizia, riportano i media britannici, hanno riferito che l’uomo non è riuscito ad entrare in alcun edificio e che i componenti della famiglia reale sono stati avvisati dell’accaduto. Nel castello di Windsor si trova la regina Elisabetta che ha preferito non trascorrere il Natale come da tradizione nella tenuta di Sandringham. Il tutto mentre la Regina teneva il tradizionale discorso natalizio. Il sospetto, un 19enne di Southampton, è stato arrestato con l’accusa di violazione di sito protetto e possesso di arma e i reali sono stati informati.

Le indagini

«Un’indagine è in corso, stiamo collaborando con i colleghi di Scotland Yard. Possiamo confermare che i protocolli di sicurezza sono stati attivati pochi istanti dopo che l’uomo è entrato nel parco, senza riuscire a introdursi in nessun edificio. Non crediamo al momento che ci siano pericoli per i cittadini», ha riferito ancora la polizia. La regina ha festeggiato il Natale a Windsor con il principe Carlo e sua moglie Camilla, nel primo anno dalla morte di suo marito, il duca di Edimburgo, al quale oggi ha dedicato un affettuoso omaggio.

Loading...

Il ricordo di Filippo

La sovrana, parlando alla nazione, ha reso un toccante tributo al suo defunto marito, il principe Filippo, mentre celebrava la festa con una riunione di famiglia. Nel messaggio insolitamente personale trasmesso alle 15, la regina 95enne ha affermato che a lei e alla sua famiglia mancava molto il Duca di Edimburgo, morto a 99 anni ad aprile. Con abito rosso e giro di perle, Elisabetta ha parlato mentre era seduta a un tavolo dove era posta una sua foto con il marito Philip, scattata nel 2007 in occasione del 60esimo anniversario di matrimonio (le nozze di diamante). «Il Natale può essere difficile per chi ha perso i propri cari. Soprattutto quest’anno capisco il motivo», ha detto la regina che è stata sposata con il principe Filippo per 73 anni. Sull’abito una spilla di zaffiri che indossava in luna di miele e al loro anniversario di matrimonio con diamanti.

Un pensiero al Covid

Buckingham Palace questa settimana ha annunciato che in primavera si terrà una commemorazione per Filippo nell’Abbazia di Westminster, dopo che solo 30 persone avevano potuto partecipare al suo funerale a causa delle restrizioni per il Covid. La regina ha ricordato con affetto il principe, dicendo che il suo «senso del dovere, la curiosità intellettuale e la capacità di tirare fuori il divertimento da ogni situazione erano tutti irrefrenabili». La regina ha poi sottolineato l’impatto del Covid sulle festività natalizie della famiglia Reale. Quest’anno «Covid significa di nuovo che non possiamo festeggiare come avremmo voluto», ha detto. La regina ha annullato il suo solito viaggio nella sua tenuta di Sandringham, nell’Inghilterra orientale, come misura precauzionale, soggiornando invece al castello di Windsor. Ha anche deciso di non partecipare al tradizionale servizio mattutino di Natale presso la Cappella di San Giorgio del castello, sebbene il resto della famiglia fosse presente.