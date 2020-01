Inglese dalla materna alle superiori Il metodo di insegnamento usa la lingua inglese e le opportunità del digitale di Barbara Ganz

Una offerta formativa che va dalla scuola materna alla High School. Procedono secondo i programmi i lavori per l’ampliamento di H Campus, a Roncade, nel Trevigiano; la consegna dei edifici scolastici è prevista per settembre 2020. Intanto sono iniziati gli incontri per far scoprire ai genitori interessati l’offerta formativa di H-International School (H-IS):̀ la scuola internazionale di H-Farm che adotta il metodo dell’International Baccalaureate Organization (IBO), implementato e potenziato con gli strumenti e le possibilitaà offerte dal digitale. È̀ una Apple Distinguished School, in cui la lingua inglese e il digitale costituiscono gli strumenti fondamentali per un approccio didattico stimolante e dinamico, pensato per favorire una crescita per cui la conoscenza passa attraverso l’esperienza, la progettualità, il contatto diretto con le più moderne tecnologie. Proprio alla scuola verranno dedicati 4 dei 13 edifici in costruzione, tra cui uno studentato in grado di accogliere quasi 250 studenti.

Il progetto H-Campus è interamente a cubatura zero, grazie al recupero di volumi di strutture in stato di abbandono e all’abbattimento di una ex base militare della zona, che prevede la costruzione, tra gli altri, di un centro sportivo di circa 7mila metri quadri complessivi che comprende anche uno skate-park, campi da padel e BMX.

Sarà uno dei centri più tecnologicamente all’avanguardia e tra i primi impianti 5G in Italia, oltre che altamente sostenibile in quanto autosufficiente per l’85% del suo fabbisogno energetico grazie a sistemi fotovoltaici di accumulo e di scambio in rete di energia. Lo spazio restante sarà adibito a parco attrezzato con oltre 27 ettari di territorio di area boschiva aperti al pubblico in cui verranno piantumati circa 3.500 nuovi alberi e piante che consentiranno il ripristino della biodiversità originaria della zona.