Inglesi a Roma, allerta a Fiumicino ma sul loro arrivo nessuna certezza

2' di lettura

Il rischio sanitario fa trattenere il fiato. Non ci sono finora certezze sull’arrivo dei tifosi inglesi a Roma per la partita dei quarti di finale allo stadio Olimpico tra Inghilterra e Ucraina sabato 3 luglio alle 21.00. L’unico dato sicuro è che da mercoledì 30 giugno è stato alzato il livello di allerta da parte del Viminale, dai vertici del ministero dell’Interno fino alle autorità provinciali, il prefetto Matteo Piantedosi e il questore Mauro della Cioppa: controlli a tutto campo, massima vigilanza, inflessibilità verso chiunque si trovi in condizioni di irregolarità. La minaccia della variante Delta del coronavirus, dilagante nel Regno Unito, è troppo alta.

L’allerta a Fiumicino

I servizi di polizia predisposti dalla questura di Roma sono già operativi e si andranno via via intensificando a ridosso e durante l’incontro di calcio ma anche il giorno dopo. All’aeroporto di Fiumicino - e non solo - sono già in atto le attività di controllo. La scommessa per l’azione delle forze dell’ordine, in primis la Polizia di Stato, è combinare l’attività di ordine pubblico con quella dei controlli sanitari, già svolta con le verifiche sull’autocertificazione e gli assembramenti. Ma il frangente degli inglesi in arrivo dalla Gran Bretagna è questione ben più delicata.

I dubbi sugli arrivi

Secondo i dati della federazione inglese per la sfida dei quarti di finale all’Olimpico sono stati già venduti 1.600 biglietti a inglesi però non residenti sul suolo britannico: se arrivano in Italia ma risiedono in altri stati dell’Unione l’allarme rischio contagio Covid-19 si abbassa ferme restando le regole in atto. I dubbi finora consistenti riguardano invece i circa 2mila biglietti venduti a cittadini residenti in Inghilterra. Gli inviti a non partire sono arrivati a più riprese dalle autorità nazionale e anche dall’Italia è stato fatto capire: non provateci se non siete in regola. Ci sarebbero diversi sistemi per tentare di eludere i controlli come in questo momento sanno le forze dell’ordine. Ma alla fine si dovranno fronteggiare i numeri sul campo e soprattutto la provenienza degli arrivi dall’estero.