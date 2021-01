Ingressi scaglionati, trasporti, sindacati: ecco i motivi per cui la scuola è in bilico Il premier, Conte, e la ministra Azzolina confermano l’apertura il 7 gennaio, al 50% alle superiori. Ma sale il fronte di regioni preoccupate, che potrebbero differire, anche al primo ciclo, i ritorni in classe degli studenti di Claudio Tucci

Il premier, Giuseppe Conte, e la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, confermano l’apertura della scuola il 7 gennaio, al 50% in presenza alle superiori. Ma sale il fronte delle regioni preoccupate, anche per il numero di contagi che non scende adeguatamente, e che, in extremis, potrebbero quindi differire, anche al primo ciclo, i ritorni in classe degli studenti. La questione si monitora di ora in ora. Al momento, l’esecutivo non vuole buttare all’aria il lavoro finora fatto: tavoli con i prefetti, riunioni (e accordi) con le Regioni, concertazione con i sindacati. E insiste: sarebbe assurdo rinviare l'apertura, come da più parti viene chiesto, all'11 o al 18 gennaio. Ma vediamo i tre nodi principali che agitano il dibattito sulla scuola.

Trasporti, potenziamenti non ovunque

Il primo nodo sono i trasporti. Nonostante risorse aggiuntive e impegno a reperire anche mezzi privati, la situazione, a oggi, è a macchia di leopardo. Il potenziamento dei trasporti non è avvenuto in tutti i territori, e ciò ha comportato a scaglionari gli ingressi nelle scuole.

Lezioni anche nel primo pomeriggio

Il secondo nodo, infatti, è lo scaglionamento degli ingressi a scuola. E qui, nei giorni scorsi, si è aperto un nuovo fronte “interno” alla scuola, visto che l’ingresso, dalle 8 a alle 10, comporta, gioco forza, un nuovo cambio di orario di servizio per i docenti (il quarto da settembre), con acrobazie nel caso di insegnanti pendolari o con spezzoni orari in più scuole. Le lezioni, specie a tecnici e professionali, si allungherebbero anche fino alle 16, di fatto penalizzando anche gli studenti (nelle superiori non c’è il servizio mensa).

Il no dei sindacati

Ecco allora arrivare al terzo nodo. I problemi, infatti, sono uno collegato all’altro e questo rende anche più complessa la loro risoluzione. I docenti e i sindacati sono contrari a orari dilatati, ed è aspro il confronto con i dirigenti nel trovare un compromesso, spesso impossibile.

Regioni in ordine sparso

Proprio per tutto ciò i governatori, consci anche delle ripercussioni su famiglie e sistema produttivo locale, sono preoccupati dell’escalation di tensioni sulla scuola. Il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha chiesto infatti un nuovo confronto con il governo in vista del 7 gennaio. Nei territori si sta andando in ordine sparso. Nel Lazio, ad esempio, si è stabilito che, grazie ad un incremento del trasporto pubblico, il 60% degli studenti che frequenteranno in presenza entreranno alle 8, mentre il rimanente 40% entrerà alle 10. In Toscana si farà tra oggi, 4 gennaio, e domani, 5 gennaio, il punto sulle azioni in campo per riportare i ragazzi in presenza. L’Emilia Romagna si dichiara pronta alla riapertura, mentre in Campania il governatore Vincenzo De Luca ha annunciato da giorni un rientro “a tappe” dal 7 fino al 25 gennaio. In Puglia la regione intende continuare a dare la possibilità agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere la didattica a distanza anche dal 7 gennaio ma i sindacati della scuola si sono detti nettamente contrari a questa ipotesi.