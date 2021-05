Ingrid Incisa di Camerana firma scarpe gioiello per valorizzare ogni outfit

3' di lettura

Una vita cosmopolita trascorsa in gioventù tra le ambasciate di Caracas e Buenos Aires, al seguito del padre, l’ambasciatore Ludovico Incisa Di Camerana, e poi una vita in giro per il mondo che la porta a vivere negli ultimi anni tra Atene e l’isola di Spetses, dove dice ha avuto la fortuna di rifugiarsi durante lo scorso lockdown. L’amore per l’eleganza, esclusiva ma eclettica, ha portato Ingrid Incisa Di Camerana a disegnare una propria linea di calzature. Una avventura iniziata dapprima per necessità e poi continuata anni dopo per passione.

Gli inizi

«Ero ad Atene anni fa e non trovavo la scarpa dei miei desideri, non esisteva l’ecommerce così come lo conosciamo ora, così ho deciso di disegnarla da sola» dice.

La start up di scarpe gioiello nasce però nel 2019, interamente disegnata da Ingrid, mentre la sorella Ludovica si occupa di marketing e vendite.

Una collezione che ogni stagione si arricchisce di nuove forme gli otto modelli di base, i più richiesti, che si moltiplicano per fantasie e colori. Disegnati da una mano creativa ed esuberante, come si intuisce già dalle prime battute della nostra conversazione, abituata a gestire rapporti internazionali, dato che è stata impegnata per più di 15 anni in missioni filantropiche e umanitarie per la Croce Rossa italiana insieme a Maria Pia Fanfani.

La nuova collezione

Per l’estate imminente i sandali si vestono di fucsia, verde intenso, oro e fantasie colorate. «Sono scarpe che possono valorizzare qualunque vestito - spiega -. La collezione prende forma dal sodalizio con uno dei più antichi calzaturifici di Vigevano, quel Martinoli Caimar che ha inventato il tacco a spillo per Coco Chanel. E dato che sono appassionata di gioielli, ho trasferito questo mio interesse nei modelli delle scarpe».