Inizia l'era dell'e-commercialista

Tutto inizia il 1° gennaio 2019, una data spartiacque.

Inizia l'era della fatturazione elettronica e il commercialista da analogico deve diventare digitale.

L'ecosistema nel quale opera è pesantemente influenzato da trend normativi, tecnologici e macroeconomici che impattano il suo mercato.

La digitalizzazione diffusa, che anche il Governo italiano ha approcciato, incide sugli equilibri lavorativi abituali degli studi professionali. Dunque si pone un forzato cambiamento di approccio alla professione del Commercialista e dei servizi che in un futuro molto prossimo dovrà erogare ai propri clienti.

Meno adempimenti e più consulenza.

Gli adempimenti alle normative fiscali sono ormai una commodity e la frontiera dello sviluppo è quella dei servizi a valore aggiunto, quali la consulenza aziendale e finanziaria.

È proprio l'introduzione della Fatturazione Elettronica ad aver rappresentato una forte discontinuità rispetto al passato, costringendo i Professionisti a immaginare come fidelizzare la propria base clienti attraverso la differenziazione.

La fatturazione elettronica ha portato benefici non soltanto digitalizzando il processo specifico nella fase attiva e passiva, ma aprendo a diverse possibilità che da questo processo digitale derivano.

Innanzitutto si è operata una spinta verso la digitalizzazione dei processi documentali interni, sviluppando l'efficienza e la competitività.

Questa spinta incontra la missione di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia , che è quella di fornire agli Studi professionali e alle PMI gli strumenti più efficaci per rispondere alle sfide del mercato e per supportarli nel percorso di cambiamento intrapreso.

La gestione della fatturazione elettronica, presenta diversi scenari per i quali è necessario fornire le giuste soluzioni digitali. Wolters Kluwer Tax & Accounting ha identificato scenari anche complessi e intersecati ma che offrono opportunità di soluzioni efficienti, semplici e user friendly.

L'obbligo normativo di conservare le fatture e le parcelle emesse e ricevute è esteso allo Studio professionale, come all'utilizzatore della fatturazione elettronica detentore di partita IVA come all'azienda.

Per tutte e tre le figure professionali e fiscali una soluzione ideale per gestire la conservazione a norma delle fatture elettroniche attive e passive con le relative ricevute è rappresentata da Conservazione SMART, una funzione completamente integrata in Fattura SMART che consente l'automazione di tutto il processo di conservazione.

La soluzione è ideata specificamente per professionisti e piccole aziende che utilizzano Fattura SMART per il flusso attivo e passivo delle fatture, oltre che per gli utenti che dispongono di Smart Hub per inviare le fatture allo SDI dai propri gestionali. Conservazione SMART permette anche la conservazione di fatture non gestite in Fattura SMART o Smart Hub.

Conservazione SMART si distingue per l'automazione dell'invio dei documenti in conservazione e per la semplicità di consultazione grazie proprio all'integrazione nativa con gli altri due applicativi di casa Wolters Kluwer Italia.

Rivolgendo l'attenzione al mondo delle PMI, l'azienda ha ideato Conservazione SMART. Completamente integrato nel gestionale Arca EVOLUTION , Conservazione SMART consente la gestione delle fatture direttamente dal Document Management System (DMS) del gestionale, aggiungendo questa funzionalità alla nativa gestione documentale dell'ERP. Tutti i documenti che un'azienda gestisce attraverso il proprio gestionale Arca EVOLUTION, comprese dunque le fatture elettroniche attive e passive, possono ora essere archiviati puntualmente grazie ad un sofisticato sistema di catalogazione.

La soluzione è ideale per le piccole e medie imprese che utilizzano Arca EVOLUTION per la gestione delle fatture elettroniche emesse e ricevute.

La necessità di conservazione delle fatture apre anche a soluzioni a più ampio spettro e che costituiscono una nuova frontiera di servizi che i professionisti possono offrire alla propria clientela. Wolters Kluwer Italia propone uno straordinario strumento per la dematerializzazione, l'archiviazione e la conservazione documentale, ARKon.

ARKon è un indispensabile archivio digitale in grado di modellarsi su ogni tipologia di processo

documentale, consentendo la creazione e la personalizzazione di flussi documentali. Integrato con tutti i gestionali di casa Wolters Kluwer, ARKon offre oltre all'archiviazione documentale a norma, funzionalità interessanti quali la firma automatica massiva, la conservazione legale sostitutiva, la conservazione legale PEC oltre a, naturalmente, potenti e sofisticati strumenti di ricerca e facili e intuitivi cruscotti di visualizzazione. Con ARKon lo Studio Professionale trasforma la dematerializzazione documentale in un innovativo servizio che contribuirà alla fidelizzazione dei clienti.