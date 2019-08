Inizia (forse) la svolta etica di Andrea Goldstein

Sonni agitati per gli eredi intellettuali di Milton Friedman. Il nuovo decalogo di Business Roundtable fissa come finalità dell’azienda la creazione di valore per tutti gli stakeholder.

L’associazione, che riunisce circa 200 ceo con un fatturato complessivo di oltre 7 triliardi di dollari, fissa come finalità dell’azienda la creazione di valore per tutti gli stakeholder - azionisti, dipendenti, clienti, fornitori e la società nel suo complesso - e abbandona il mantra della massimizzazione dei soli profitti.

Può apparire una modesta novità per chi ha studiato sui testi di Gino Zappa e Carlo Masini. La scuola novecentesca di economia aziendale pone al centro i nessi tra stakeholder e il coordinamento reso possibile dall’attivazione di nozioni come solidarietà, altruismo o responsabilità. Non c’era bisogno degli americani, insomma, per ricordare che dignità e rispetto per chi lavora sono altrettanto importanti che l’Ebitda (e magari anche più). Ma sostenerlo equivale a gettare alle ortiche il dogma del grande economista di Chicago, espresso nel 1970, secondo cui la responsabilità sociale dell’impresa consiste nell’accrescere i propri profitti: quando «i businessmen credono di stare difendendo il libero mercato perché declamano che l’impresa non si preoccupa “solamente” dei profitti ma sta promuovendo finalità “sociali” virtuose […] in realtà stanno predicando una forma pura di socialismo».

Al vertice della Roundtable, molto influente a Washington, siede Jamie Dimon di JPMorgan Chase, che negli ultimi anni ha criticato l’enfasi sulla creazione di valore per gli azionisti come troppo ristretta e un ostacolo alla capacità del management di perseguire obiettivi di lungo periodo. Lo ha fatto sia nella lettera annuale agli azionisti, sia con interventi sulla stampa, come quello del 2016 con Warren Buffett e Laurence Fink di BlackRock in cui si impegnavano a seguire una serie di principi generali di senso comune - per esempio evitare il ricorso alle azioni con diritti speciali, oppure favorire la sostituzione degli amministratori inadeguati - per alleggerire le pressioni corto-termiste.

Si può trovare illuminato un banchiere che, pur avendo ricevuto nel 2018 un compenso pari a 662 volte il salario mediano di un lavoratore americano, critica il sistema - oppure considerare ipocrita chi sputa nel piatto in cui mangia e che si guarda bene dal volere restituire. Ma in ogni caso occorre riconoscere che non si tratta di questioni metafisiche, anzi. Dalla definizione della finalità aziendale derivano le risposte pratiche a scelte come il livello delle remunerazioni di lavoratori e manager, la valutazione dei rischi ambientali, la destinazione dei guadagni al riacquisto di azioni proprie piuttosto che per investimenti produttivi, o la gestione dei rapporti con gli azionisti.